Anci in tour tra i Comuni dello Spezzino

La Spezia - Ha fatto tappa a La Spezia “ANCI Liguria in tour”, la serie di incontri sul territorio per ascoltare le esigenze delle comunità e passare in rassegna alcuni temi particolarmente attuali e d’interesse per gli enti locali.



Nella sala multimediale del Comune si sono riuniti amministratori locali e dipendenti pubblici della provincia spezzina per approfondire le novità normative contenute nel “dl Crescita” e nello “Sblocca cantieri”, la materia del personale, temi di finanza locale, gli impegni di ANCI per i piccoli comuni, la questione dei segretari comunali, nonché progetti europei e fonti di finanziamento attualmente disponibili per favorire lo sviluppo locale. Nel pomeriggio, tappa a Levanto.



"Una iniziativa importante di ANCI Liguria che si avvicina ai piccoli, medi e grandi Comuni della Liguria, lasciati spesso da soli ad affrontare le novità che quasi ogni giorno emana il Parlamento – ha commentato Pierluigi Peracchini, componente dell’Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria, sindaco di La Spezia e neo presidente della Provincia – Una vicinanza importante per capire, applicare e affrontare al meglio tutte le problematiche a cui anche le nuove amministrazioni devono far fronte, in modo tante volte innovativo, perché bisogna avere tante responsabilità e fantasia per poter comprendere e fare del meglio per i nostri concittadini. Un ringraziamento particolare ad ANCI che dimostra la vicinanza agli enti e agli associati".



"Oggi abbiamo registrato un grande interesse da parte degli amministratori locali e i dipendenti dei Comuni presenti alla riunione – ha affermato il direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai – I comuni hanno espresso anche delle preoccupazioni: Castelnuovo Magra e Arcola, ad esempio, pur apprezzando la nuova normativa contenuta nel dl Crescita sulle assunzioni negli enti locali hanno chiesto l’aiuto di ANCI perché preoccupati riguardo i tempi di realizzazione del decreto attuativo. Per colmare quanto più possibile il calo occupazionale del 20% negli ultimi 10 anni abbiamo chiesto al governo l’innalzamento del valore soglia per le assunzioni di almeno l’8 % rispetto al valore medio per fascia demografica, il mantenimento del 100% del turn-over per sostituire il personale in uscita e un occhio di riguardo per i piccoli comuni".



Il passaggio nello Spezzino non si esaurisce con le tappe odierne di La Spezia e Levanto. ANCI Liguria tornerà in tour in Val di Vara, a Brugnato, il 9 agosto.