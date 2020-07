Anche il Psi nella coalizione che appoggia Massardo

La Spezia - Il direttivo regionale ligure del Partito Socialista Italiano riunito a Genova, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, ha approvato all’unanimità la proposta della segreteria regionale di aderire alla coalizione riformista che il professor Massardo ha accettato di guidare nelle prossime elezioni Regionali della Liguria. Alla coalizione di chiaro indirizzo riformista, oltre al Partito Socialista Italiano, hanno aderito al momento Alleanza Civica, Italia Viva, Più Europa: "Partito del valore umano ed è aperta a partiti e movimenti che condividano la necessità di offrire ai liguri un'alternativa all’attuale giunta di centro destra guidata da Toti ponendosi, nello stesso tempo, quale alternativa credibile all'accordo Pd-M5S a guida Sansa. Le forze che si riconoscono nella coalizione esprimono la volontà di invertire il declino economico e sociale che caratterizza la nostra Regione negli ultimi anni per traguardare un nuovo sviluppo che rischia di essere compromesso in assenza di una svolta riformista che solo la nostra coalizione e il professor Massardo possono garantire".