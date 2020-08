Anche il Movimento cinque stelle ha i suoi candidati: Ugolini capolista alla Spezia

La Spezia - Questa mattina il Movimento cinque stelle ha presentato la lista per le elezioni regionali della Liguria. Ad annunciarlo è il candidato consigliere Paolo Ugolini, capolista della compagine grillina per la provincia della Spezia.



"Abbiamo presentato la lista dei candidati a sostegno di Ferruccio Sansa. Una lista che pone al centro del proprio programma lo stop alle privatizzazioni della sanità pubblica in atto da parte dell'attuale maggioranza. Noi crediamo che la sanità pubblica vada

potenziata, specialmente nella nostra provincia, che negli anni ha visto drasticamente calare il numero dei posti letto e del personale. Oggi la provincia della Spezia è quella in rapporto agli abitanti con meno posti letto e meno personale sanitario di tutta la Liguria", dichiarano i candidati.



Oltre a Ugolini, originario di Arcola, saranno candidati l'ex consigliera comunale spezzina Marcella Ariodante, Gabriele Chiono di Bonassola, Lidia Siri di Lerici e Diego Catalano di Sarzana.