Anche a Spezia nasce "Piazza Grande" a sostegno di Zingaretti

La Spezia - «Il domani appartiene a chi ha il coraggio di inventarlo», con questo slogan Nicola Zingaretti si è presentato per correre alla segreteria del Pd, le cui primarie saranno celebrate il prossimo 3 marzo, e “Piazza Grande” è un grande laboratorio di idee, programmi, proposte e incontri che sta nascendo in tutta Italia.

A Spezia lunedì 17, alle 17.30 presso la sede provinciale del Partito Democratico, si costituirà il comitato a sostegno Zingaretti, “Piazza Grande, La Spezia”.

Piazza Grande si rivolge a tutte quelle forze sociali e culturali che rispetto a questa grande esigenza di dare nuova speranza al Paese vogliono riprendere a combattere con determinazione.

Ma la cosa più importante è il fatto che Piazza Grande sarà un momento di incontro per cambiare politiche economiche, sociali, così come le forme dell'organizzazione della società e della politica.

Piazza Grande si basa sulla voglia di incontrarsi, parlarsi e trovare soluzioni insieme, come si dovrebbe fare in tutte le piazze del mondo.



Piazza Grande La Spezia