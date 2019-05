Anche Forcieri aderisce alla manifestazione pro Pontremolese

La Spezia - Il Movimento AvantInsieme aderisce convintamente alla manifestazione a sostegno del completamento della Linea

Pontremolese. Questa infrastruttura ferroviaria è strategica per il nostro territorio e per le sue attività economiche, a

partire da quelle portuali, ma è sempre stata sottovalutata sia da Ferrovie dello Stato, che dal Governo che non l’ha

inserita nelle linee principali delle reti TEN-T (Trans European Network-Transport) e non ne ha mai finanziato

adeguatamente i lavori e neppure le spese per la progettazione della galleria di valico, che rappresenta la parte

mancante più importante della linea nonostante un finanziamento specifico ottenuto alcuni anni fa dalle Ferrovie.

"Addirittura si è arrivati a dirottare in altre direzioni i pochi finanziamenti per il completamento di alcuni tratti, a suo

tempo stanziati su iniziativa parlamentare - si legge nella nota. È quindi necessario arrivare ad una grande mobilitazione di tutti gli Enti interessati, a partire dalle regioni Ligura, Emilia Romagna, Toscana che non sempre hanno manifestato con la loro posizione a favore con la forza e l’impegno adeguati, dai comuni, sindacati, associazioni, forze politiche.

L’obiettivo deve essere quello di ottenere i finanziamenti necessari per il completamento della linea in tempi definiti e

certi. Non solo l’economia dei nostri territori, ma l’ambiente e tutti i cittadini ne trarranno grandi benefici".