Anche Costantini esce da La Spezia Popolare: "Torno a casa entrando in Fratelli d'Italia"

La Spezia - Umberto Costantini annuncia ufficialmente l'uscita dal gruppo consiliare di La Spezia Popolare per entrare in Fratelli d'Italia. Si tratta dell'ultima di una serie di uscite dal partito guidato da Andrea Costa al quale Costantini rivolge un ringraziamento "per aver contribuito alla mia crescita politica, grazie alle capacità e competenze professionali che lo compongono e ne fanno un valore aggiunto, e con cui mi sono sempre confrontato discutendo i temi che interessano il consiglio comunale della nostra città, a loro i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni. Ma come accade spesso in politica, come nella vita, si cercano nuovi stimoli per dare il meglio di noi stessi come contributo attivo e oggettivo, in questo caso rivolto al nostro territorio e ai i nostri concittadini. Continuerò ad essere tra la gente come ho sempre fatto, per ascoltare e impegnarmi a risolvere i problemi che ci affliggono nel quotidiano".



Costantini rimarrà naturalmente fra le fila della maggioranza che appoggia il sindaco: "Il mio impegno nei confonti di Peracchini e la giunta in carica non verrà meno, credendo sempre che la coalizione di centrodestra sia capace di dare tutte le risposte che necessitano alla nostra città. Mi prenderò una piccola pausa, anche di riflessione, per organizzare un nuovo percorso, sempre al servizio di tutti, che è l'elemento base della buona politica e la rende costruttiva al tempo stesso. Un caro saluto a tutti, certo della vostra comprensione per aver deciso questo cambiamento. Torno a casa entrando in Fratelli d'Italia".