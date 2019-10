Anche Articolo Uno al presidio a favore dei curdi

La Spezia - "Siria e Curdi ,Yemen e Darfur ,Palestina, Eritrea, Iraq ...ecc Guerre

Note insieme ad altre dimenticate ,sempre causate da interessi dei grandi .

Da conflitti per il controllo delle ricchezze, del petrolio o di altri minerali e materia prime dei vari territori . Un brutto modo di aiutarli a casa loro . Se poi fuggono da fame e guerre li chiamano Invasori .

Per tutto questo ,in particolare a fronte del criminale attacco che Erdogan sta scatenando contro il popolo curdo , ora che i Curdi non servono più per combattere L Isis come articolo uno stiamo partecipando alle iniziative a sostegno del popolo Curdo .

Il califfato assassino e terroristico con cui Erdogan trattava e scambiava petrolio è stato infatti sconfitto anche grazie al sacrificio e alla resistenza del popolo curdo .

Non tutti i turchi sostengono Erdogan infatti In queste ore anche a Istanbul i manifestanti portavano il cartellone "Katil Devlet" che vuol dire Stato Assassino. Turchi e curdi hanno marciato di nuovo insieme contro il governo del Dittatore Erdogan che con la guerra cerca di rafforzare il suo potere invadendo la Siria , paese sovrano , per cacciare i Curdi dal loro territorio dove vige un sistema democratico partecipato che ai dittatori da sempre da fastidio .

Come Articolo Uno - La Spezia aderiamo perciò al presidio di Giovedì 17 ottobre sotto la prefettura ore 11 , come proposto da ARCI , ANPI ,Cgil

Che ringraziamo perché stanno facendo questa protesta a livello nazionale per chiedere all Italia e all Europa atti concreti per fermare il genocidio".



Il coordinamento Provinciale di Articolo Uno . La Spezia