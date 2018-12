Amianto a Marola, Viale: "Ministero Difesa si faccia parte diligente"

Così l'assessore regionale alla Sanità in risposta all'interrogazione del consigliere Francesco Battistini.

La Spezia - Il consigliere regionale Francesco Battistini (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Gianni Pastorino, in cui ha chiesto alla giunta di aprire un confronto con il Ministero della Difesa, coinvolgendo anche il Comune della Spezia, affinché venga avviata in tempi certi e rapidi la bonifica da amianto negli edifici di proprietà della Marina Militare in località Marola. Il consigliere ha chiesto, inoltre, se esiste uno studio sullo stato di deterioramento dell’amianto presente nelle strutture della Marina Militare Italiana nel Comune della Spezia in modo da accertare il rilascio e il relativo quantitativo di fibre nell’aria.



L’assessore alla sanità Sonia Viale ha spiegato che Asl e Comune si sono attivati presso il Ministero: «Asl5 e Comune hanno segnalato i provvedimenti da assumere per lo smaltimento in sicurezza del materiale». Viale, inoltre, ha auspicato «l’attivazione di un tavolo che permetta di compiere una valutazione del rischio in modo da poter tranquillizzare la popolazione: mi auguro che li Ministero della Difesa – ha aggiunto - si faccia parte diligente nel promuovere la partecipazione dei suoi funzionari». Secondo Viale anche il 'censimento' proposto da Battistini, che richiede la collaborazione del Ministero, potrà essere argomento del tavolo.