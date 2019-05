Amianto a Marola, Peracchini "rincuorato" dalle parole di Traversi

La Spezia - A seguito della conferenza stampa indetta dall’Onorevole Traversi del Movimento Cinque Stelle sulla bonifica dall’eternit in Arsenale nella zona di Marola, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: “Le parole dell’onorevole Traversi sulla bonifica dall’eternit in Arsenale nella zona di Marola a seguito del grave maltempo che ha colpito la nostra Città con forti venti lo scorso ottobre mi hanno rincuorato su una situazione molto delicata. Credo che, al di là delle bandiere politiche di ciascuno, la politica su questa vicenda abbia dato il buon esempio: il Comune, il Consiglio Comunale, la cittadinanza attiva, la Marina Militare, i parlamentari del territorio Gagliardi e Viviani che insieme aTraversi hanno lavorato in Parlamento e il Governo, quindi tutte le istituzioni insieme, hanno dimostrato di essere in grado di dare risposte molto concrete ai territori. La politica non deve essere una questione di bandiera ma di risultati. Tutti insieme vigileremo affinché venga seguito il crono programma presentato, e in particolare il Comune della Spezia si impegna a controllare i tempi e i modi lavorando di concerto agli enti preposti”.