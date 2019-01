Amianto, Baldino chiede lumi su un cantiere di Fossitermi

La Spezia - “In questi giorni è stato allestito un cantiere per il rifacimento del tetto di un condominio di Via Bellini, nel quartiere di Fossitermi, tutt'oggi coperto da eternit. Vari residenti del quartiere hanno manifestato preoccupazione per le modalità di svolgimento dei lavori, vista la delicatezza dell'intervento, trattandosi di rimozione di amianto; in particolare, all'origine delle preoccupazioni vi sarebbe il fatto che nel cartello dei lavori non sarebbe stat riportata l'indicazione della rimozione dell'amianto e che nessuna comunicazione cautelativa preventiva sarebbe stata diramata fra la popolazione”. Si apre così l'interpellanza presentata dal consigliere Massimo Baldino Caratozzolo (Per la nostra cttà – Giulio Guerri), destinata ad essere affrontata nel corso del consiglio comunale spezzino in programma martedì 15 gennaio dalle 20.45.



“Nel ricordare la pericolosità dell'amianto dal punto di vista sanitario e le norme di legge che ne disciplinano la rimozione e bonifica e viste le attribuzioni del sindaco quale massima autorità sanitaria locale”, il consigliere di maggioranza interpella il sindaco chiedendo “se e in che modo il Comune si sia incaricato di controllare e monitorare gli interventi in corso di rimozione dell'amianto dal condominio di Via Bellini; se ritiene che siano state rispettate le norme di legge nell'organizzazione ed esecuzione degli interventi in questione e, in particolare, se l'impresa esecutrice ha i requisiti per la tipologia d'intervento in questione, se sono stati osservati i protocolli operativi atti a garantire la rimozione e lo smaltimento in sicurezza dell'amianto, se sono stati attuati tutti i dispositivi per la tutela preventiva della salute dei cittadini e dei lavoratori; in caso contrario quali interventi abbia assunto per la tutela della salute”. Risponderà l'assessore competente Kristopher Casati.