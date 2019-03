All'Urban Center assemblea congressuale di Articolo 1

La Spezia - Martedì 26 Marzo ore 17 all' Urban Center (via Carpenino, sotto Teatro Civico) si svolge l'assemblea congressuale di Articolo1. Sarà presente Arturo Scotto, del coordinamento nazionale di Articolo1. Articolo1 vuol essere un partito ecosocialista, che si rifà alla nuova sinistra europea e americana (Jeremy Corbyn, Antonio Costa, Alexis Tsipras, Bernie Sanders). La sinistra che torna a parlare di lavoro e tasse ai ricchi. Un nuova sinistra che è nata come critica al capitalismo, dopo la crisi economica e sociale iniziata nel 2008. Vogliamo contribuire, come Articolo, all'obiettivo che Maurizio Landini pone alla sinistra: ricostruire una rappresentanza politica del mondo del lavoro. Non vogliamo ritornare nel Pd, per i molti di noi che ne sono usciti. Siamo per l'unità e per il cambiamento.

Una unità senza una svolta rispetto alla storia della sinistra di questi anni sarebbe un boomerang. Abbiamo proposto al PD, per le elezioni europee, una lista unitaria dei partiti che si richiamano alla famiglia socialista. La risposta di Zingaretti, per ora, non è chiara. Se la lista unitaria non sarà possibile, presenteremo una nostra lista.

Una Europa che cancelli l'austerità e che abbia come primo obiettivo la piena occupazione. Sulle elezioni amministrative del 26 Maggio, siamo stati chiari con il PD e le altre forze di sinistra: sì all'unità, per non consegnare Arcola, Vezzano Ligure alle destre, ma svolta rispetto al modo di governare. Amministrare confrontandosi e coinvolgendo attivamente i cittadini nelle scelte.



Per il coordinamento provinciale di Articolo 1 - MDP, Moreno Veschi