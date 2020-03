All Sail: dalle vele alle mascherine, così si converte la produzione

La Spezia - "Giovedì scorso ho potuto conoscere e interloquire con una delle realtà produttive più interessanti della nostra provincia, la All Sail, società cooperativa a marchio OneSails. L'azienda, in "tempi di pace", produce vele. È un'eccellenza del Comune di Santo Stefano Magra. L'idea dei soci, in primis dell'amministratore Andrea Giresini, era quella di essere utile in questo momento di assoluta emergenza. Volevano, infatti, convertire parte delle linee produttive dalle vele al confezionamento di mascherine. Contro il Coronavirus, nei nostri ospedali e nelle strutture di soccorso, di quei primi dispositivi ce n'è un bisogno davvero impellente! Nessuno però aveva raccolto l'input". Così il consigliere regionale Francesco Battistini, Italia in comune/Linea Condivisa che aggiunge: "Giovedì stesso mi sono fatto inviare urgentemente tutta la loro documentazione tecnica e gli schemi di realizzazione che intendono eseguire e che già sono adottati in Veneto. Ci siamo messi subito in contatto con gli uffici competenti di Asl5. Abbiamo innescato, così, un canale comunicativo tra l'azienda sanitaria spezzina e la cooperativa All Sail. Sabato è iniziata la produzione e già da questa settimana saranno pronte e disponibili, a titolo gratuito, le prime forniture di mascherine per i nostri ospedali e per la Croce Rossa. Il nostro ringraziamento va a questi imprenditori capaci e seri che spero possano essere valorizzati e premiati. Questo perché sono persone che hanno saputo mettere il loro sapere a servizio della comunità. È una fortuna avervi qui ed è per questo che ancora non ci spieghiamo, e ci chiediamo, perché il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, non abbia dato seguito al nostro consiglio: istituire subito un tavolo con le associazioni di categoria per coinvolgere le attività produttive del nostro territorio nella lotta attiva al Coronavirus. Abbiamo dimostrato che si può fare".