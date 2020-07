La Spezia - "Lo stupro avvenuto oggi in Via dei Pioppi è un episodio gravissimo da condannare con nettezza. Il tema della sicurezza della nostra città è sempre più esplosivo. Chiederemo all’amministrazione comunale di riferire sui controlli e la sicurezza pubblica". Così Federica Pecunia consigliere comunale ed esponente di Italia Viva in merito a quanto avvenuto questa mattina lungo la pista ciclabile del Colombaio.