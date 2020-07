Aggressione Vernazza, Giovani Dem: "Peracchini ha omesso parola omofobia"

La Spezia - Due giorni fa si è verificato a Vernazza, nel nostro territorio, l’ennesimo episodio di violenza omofoba.

Ad essere aggredita questa volta è stata una coppia di turisti bolognesi, insultati, spintonati e presi a pugni da parte di un gruppo di ragazzi, evidentemente mossi dalla convinzione di poter infierire su qualcuno semplicemente perché si scambia effusioni, esprimendo così anche il proprio modo di essere e di amare.

Il vero problema è che questa loro convinzione, talvolta, si rivela avallata dal contesto in cui viviamo, nel quale la mentalità che fonda discriminazioni di tipo sessuale, è ancora ben radicata e salda.

Nella Liguria del 2020 questi gravissimi, vili attacchi non solo sono ancora possibili, ma restano all’ordine del giorno rischiando spesso di essere sottovalutati, chiamati con il nome sbagliato o addirittura lasciati senza un nome.

Per questa ragione, oggi più che mai, emergono da un lato la necessità di inasprire per legge le sanzioni nei confronti delle condotte omofobe e discriminatorie, dall’altro l’importanza del messaggio che dovrebbe arrivare dalle istituzioni nel momento in cui si esprimono su fatti di questa gravità; istituzioni che dovrebbero condannare in maniera inequivocabile ed esplicita tutti quei comportamenti che più o meno velatamente producono violenza sia fisica che verbale e psicologica. In questi casi non è più ammissibile né tollerabile il timore di utilizzare le parole giuste per descrivere la natura delle aggressioni, è fondamentale che si dica che si tratta di comportamenti omofobi, mossi esclusivamente da un intento repressivo e discriminatorio.

Anche il nostro Sindaco, nonché presidente della Provincia della Spezia, purtroppo nei giorni scorsi ha perso la sua occasione di fare la differenza e di delegittimare esplicitamente questi atteggiamenti, nel momento in cui ha omesso di definirli con le giuste parole, in grado di ricondurli all’alveo a cui appartengono, quello dell'omofobia.

Come Giovani Democratici esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai due ragazzi vittime dell'accaduto, rinnovando loro il nostro impegno nel portare avanti questa battaglia di civiltà che appartiene a chiunque combatta per il diritto di vedere rispettate la propria libertà personale e la propria sfera emotiva.



La Federazione provinciale dei Giovani Democratici della Spezia