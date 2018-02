Agenda elettorale, gli impegni del 15 febbraio

La Spezia - Domani, giovedì 15 febbraio, altra giornata di impegni elettorali per i candidati spezzini. Manuela Gagliardi parteciperà all'incontro pubblico che si terrà dalle 18:30 al centro sportivo “Fuori Campo” di via Proffiano 9, alla Spezia, coi cittadini del quartiere di Rebocco. All’iniziativa parteciperà anche la candidata al Senato nel collegio uninominale Liguria 3, sempre della coalizione di centrodestra, Stefania Pucciarelli. Dalle 21 sarà invece presente al confronto coi cittadini di Lerici all'Hotel Shelley. All’iniziativa parteciperà anche Andrea Costa, candidato alla Camera dei Deputati come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2.



Sempre domani i candidati per le elezioni di Camera e Senato del Partito Democratico saranno nel Comune di Luni dove incontreranno le realtà produttive presenti nel territorio e nel pomeriggio saranno al mercato di Sarzana per incontrare i cittadini e parlare di proposte e di futuro. Alle 21 Manuela Gagliardi incontrerà i cittadini a Lerici presso l'Hotel Shelley insieme ad Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2.