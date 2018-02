Agenda elettorale, gli appuntamenti con i candidati nel corso del fine settimana

La Spezia - Domani, sabato 24 febbraio, Patrizia Saccone incontrerà i cittadini per illustrare il programma elettorale, con particolare riferimento alla flat tax, alle 16.30 a Brugnato, alle 17.15 a Bolano, alle 18 .00 a Follo.

Nella giornata di domenica 25 gli appuntmaenti saranno invece alle 10.00 a Ricco del Golfo, alle 11.30 ad Ameglia alle 13.30 a Lerici, alle 15.00 a Vezzano, alle 17.00 alla Spezia e alle 21.00 a Sarzana.



Prosegue anche la campagna elettorale di Potere al Popolo, la lista della Sinistra presente alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Il dibattito pubblico dal titolo "La scuola può cambiare il mondo? Tra alternanze e eccellenze, tra intelligenze e saperi alziamo lo sguardo", con Catia Castellani, e Filippo Vergassola, inizialmente in programma per questo pomeriggio, è stato rinviato a mercoledì 28 febbraio alle 18, sempre al Laboratorio Sasso Blu di via della Canonica. L'incontro si terrà alla presenza degli altri candidati spezzini di Potere al Popolo Edmondo Bucchioni, Martina Fornelli, Valerio Baldisserri e Francesco Pellegrotti.

Domani pomeriggio si terrà un doppio gazebo informativo organizzato dai militanti a Sarzana e La Spezia a partire dalle 14.30, alla presenza dei candidati e simpatizzanti.

Nella mattinata di domenica 25 febbraio si replica alle Grazie di Porto Venere a partire dalle 9.30.

Di seguito il calendario completo delle iniziative in programma per, in corso continuo di aggiornamento:

SABATO 24 FEBBRAIO

Dalle 14.30 - 19 Sarzana, gazebo informativo e volantinaggio presso via Mazzini, lato cattedrale

Dalle 16 - 19 La Spezia, gazebo informativo e volantinaggio presso piazza Ramiro Ginocchio



DOMENICA 25 FEBBRAIO

Dalle 9.30 - 12.30 gazebo informativo e volantinaggio alle Grazie

Dalle ore 14 Operazione Cinque Terre: viaggio in treno con discesa in alcune stazioni



Domani, sabato 24 febbraio, i candidati di Camera e Senato del Partito democratico Caleo, Paita, Michelucci e Orlandi saranno: la mattina al volantinaggio porta a porta nei quartieri del Favaro e di Pitelli, nel quartiere di Fossitermi per incontrare i cittadini, al mercato settimanale di Lerici in tarda mattinata e in caso di pioggia presso l'Hotel Shelley delle Palme; nel pomeriggio saranno a Battifollo all'iniziativa pubblica sugli argini del fiume Magra, dove in serata seguirà aperitivo, Raffaella Paita parteciperà all'evento "Teoria della classe(non) dirigente" sulla selezione delle classi dirigenti nei partiti presso il centro Allende alle ore 17; alle 21.00 saranno nel Comune di Pignone per una iniziativa pubblica.