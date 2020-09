Agata: "votatemi per la Liguria. Le ragioni di una scelta"

La Spezia - Eccoci alle ultime ore di questa campagna elettorale complicata e appassionante, che si è svolta in un momento molto difficile per il nostro territorio, per il Paese e per il mondo intero a causa della pandemia.



Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per le Elezioni Regionali della Liguria e io sono candidato come Consigliere Regionale nel collegio provinciale della Spezia, nella lista del Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa Presidente.



In queste settimane ho incontrato tantissime e tantissimi di voi, strada per strada, negozio per negozio, in ogni angolo della nostra provincia. Voglio ringraziarvi per ogni storia, suggerimento, critica, proposta. Ho trovato un amore sconfinato per la nostra terra e la voglia di tornare a guardare al futuro con fiducia. La nostra provincia e la Liguria possono e devono tornare protagoniste, ma affinché ciò accada è necessario un cambiamento netto, costruendo l'alternativa vera, seria e competente a chi ha governato la Regione in questi anni, con carenze importanti che stiamo verificando anche in questi ultimi giorni.

Come Sindaco ho voluto portare in questa campagna elettorale l'ascolto e una grande concretezza, avanzando proposte e confrontandomi sulle priorità reali del nostro territorio: creare lavoro e assicurare un futuro ai nostri giovani; riformare radicalmente una sanità che non funziona; compiere passi avanti significativi nella dotazione infrastrutturale del territorio; garantire alla Liguria e alla nostra provincia modelli di sviluppo economico e turistico che siano sostenibili da un punto di vista ambientale; sostenere i lavoratori, le imprese e le famiglie in questa fase delicata; tutelare il nostro territorio meraviglioso e fragile; ritrovare forza e ruolo a livello regionale e nazionale dopo anni di indebolimento.



Per realizzare le nostre idee e costruire l'alternativa vera abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte e di tutti. Ti chiedo di parlare con amici, parenti, colleghi, vicini di casa e spiegare le ragioni di una scelta, quella di cambiare per costruire una Regione vicina ai cittadini, che garantisca sviluppo, lavoro, servizi e sanità adeguati.



Ti ricordo che PER VOTARMI È SUFFICIENTE BARRARE IL SIMBOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO E, ACCANTO, SCRIVERE AGATA. La scheda è quella di colore rosa e ne trovi il fac-simile in allegato.

Si vota domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle 15.



Grazie per il sostegno che vorrai dare a questo progetto di cambiamento.

Siamo una terra forte e orgogliosa. Insieme possiamo farcela!



Un caro saluto,

Ilario Agata