Agata risponde all'appello dell'Anpi: "'Antifascismo e della Resistenza, fondamenta della Costituzione"

La Spezia - l candidato del Pd in provincia della Spezia Ilario Agata aderisce all'appello rivolto dall'Anpi della Liguria ai candidati alle prossime Elezioni Regionali. Lo ha fatto con una lettera inviata direttamente all'Anpi, che recita: "Per prima cosa desidero ringraziarvi per il lavoro importantissimo che quotidianamente portate avanti per difendere e promuovere la Memoria e i valori della Resistenza italiana e dell'Antifascismo, le fondamenta della nostra identità democratica e della nostra Costituzione. L'Anpi è sempre stata ed è un faro nella custodia e nella promozione dell'identità libera e democratica del nostro Paese e delle nostre comunità.

Sottoscrivo pertanto con grande convinzione, facendola mia, la dichiarazione che ci invitate a condividere come candidati al Consiglio Regionale e che riporto di seguito:

'Mi riconosco nei valori antifascisti, nei diritti di libertà e democrazia espressi nella Carta Costituzionale. Mi impegno, qualunque sarà il mio ruolo politico nella futura Regione Liguria a difendere questi principi, a combattere intolleranza e razzismo sia in prima persona che promuovendo azioni in tal senso'.



Sulla propria pagina ufficiale Facebook, Agata ha accompagnato l'annuncio con una fotografia della Festa della Liberazione a Levanto, che gli è stata regalata proprio da un partigiano levantese amico di famiglia.