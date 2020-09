Agata (Pd): "Perché soltanto l'Umbertino? La propaganda elettorale non può cancellare la dignità di una città"

La Spezia - "Le domande che pongo, e che si pongono molte cittadine e cittadini, sono semplicissime: perché l'ordinanza regionale impone restrizioni soltanto al quartiere Umbertino? Da quale analisi oggettiva e da quale ponderata valutazione di impatto sociale è mossa questa iniziativa?". A rivolgere queste domande alla Regione è Ilario Agata, candidato del PD in provincia della Spezia alle prossime Elezioni Regionali.

Prosegue Agata: "Lo dico molto onestamente, spero che queste domande abbiano una risposta razionale, perché se la verità corrispondesse alle risposte che sorgono spontanee a più di uno di noi sarebbe davvero molto grave. Soprattutto nella gestione di una situazione così delicata come quella dei contagi nel nostro territorio, la propaganda elettorale non può e non deve arrivare a cancellare il buonsenso e la dignità di una città".