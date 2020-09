Agata (Pd): "Oss e personale socio sanitario, serve un cambio di marcia"

La Spezia - "Sulla questione OSS e personale socio-sanitario bisogna assumere un impegno chiaro, per la nostra provincia e per la Liguria. Alla Spezia esiste una situazione specifica, che si inserisce nella più generale questione della carenza di risorse umane". Lo afferma Ilario Agata, sindaco uscente di Levanto e candidato Pd alle regionali.

"Conosco bene la vicenda dei 158 operatori in subappalto con Coopservice - continua -, che attendono da anni un’internalizzazione in ASL5, con un percorso che salvaguardi il loro posto di lavoro. Ci sono poi gli OSS residenti nella nostra provincia, ma che lavorano nelle altre ASL liguri e che fanno quindi i pendolari vivendo disagi da molto tempo, e sperano di rientrare in ASL5 con la mobilità. La Regione, in questi anni, non ha mai dimostrato una volontà seria di risolvere questi problemi. Anzi, mesi fa è uscito un bando ASL5 per assumere OSS attraverso la mobilità extra-regionale, una vera beffa nei confronti dei nostri operatori. Nella prossima legislatura, la Regione dovrà cambiare marcia radicalmente e sanare queste situazioni. Arriveranno molte risorse dall’Europa e, anche grazie a quelle, sarà doveroso risolvere sia la questione dell'internalizzazione sia quella della mobilità".