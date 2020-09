Affluenza più alta per il referendum, regionali sotto al 40%

La Spezia - Chiusi alle 23 in tutta la provincia i seggi nei quali si è votato per il referendum sul taglio dei parlamentari, regionali e amministrative nei soli comuni di Lerici e Levanto.

Nello Spezzino il dato dell'affluenza del referendum si è attestato al 43,08% con punte del 57,80% a Levanto e del 52,31% a Pignone, mentre nel capoluogo ha votato il 41,53%.

Per quanto riguarda le regionali alle 23 in provincia ha votato il 39,47% degli aventi diritto, dato che sale al 51,88% a Levanto e al 44,30 a Zignago.

Infine per le amministrative hanno votato il 45,75% a Lerici e il 51,81% a Levanto. Domani secondo giorno di foto con seggi aperti dalle 7 alle 15.



Sul quesito referendario si sono espressi 74.149 elettori, per le regionali hanno votato 73.906 elettori, mentre 4.152 sono stati i votanti per il rinnovo dell’ amministrazione comunale di Lerici e 2.568 per il rinnovo dell’amministrazione Comunale di Levanto