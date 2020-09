Affluenza più alta per il referendum, regionali al 13,08%

Alla prima rilevazione i dati della Prefettura attestano il quesito referendario al 14,27%. Dati più alti a Levanto dove si vota anche per il Comune, come a Lerici.

La Spezia - Maggior affluenza per il referendum rispetto alle regionali nelle 260 sezioni elettorali spezzine alla prima rilevazione delle ore 12 di oggi, nel primo giorno di elezioni. Per il rinnovo del consiglio regionale della Liguria ha infatti votato il 13,08% degli aventi diritto mentre per il quesito relativo al taglio dei parlamentari si è espresso il 14,27% degli elettori. Per quanto riguarda le amministrative, negli unici due comuni interessati il dato si è assestato al 13,06% a Lerici e al 16,65% a Levanto.



Un dato quest'ultimo che ha fatto da traino anche per le regionali visto che proprio quelli di Levanto sono i seggi che hanno avuto l'affluenza più alta con il 16,66% insieme a Brugnato (16,20% e Zignago 16,11%).

A Deiva Marina (19,30%), Borghetto (18,67%) e Levanto (18,58) si registrano infine i dati più alti per il referendum.