Ad agosto iniziano i lavori per mettere in sicurezza Monte Viseggi

La Spezia - Nel giro di un inverno, il Monte Viseggi scivolò in basso. Trail 2013 e il 2014, una serie di precipitazioni record metteva in moto i tanti movimenti franosi del rilievo alle spalle della città. Sono due le strade messe ko, diverse le abitazioni interessante sia direttamente che indirettamente. Il prossimo mese inizieranno i lavori per mettere in sicurezza tutta lazone. L’intervento è già stato appaltato: saranno realizzate opere di consolidamento del versante collinare a difesa della strada e delle abitazioni. E’ stata effettuata la gara per l’affidamento dei lavori che sono in via di aggiudicazione definitiva. L’importo dei lavori è pari a 1.175.500 euro.