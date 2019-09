Accorpamento Costa-Parentucelli, Licari: "Andava coinvolta anche la minoranza"

La Spezia - "Il paventato accorpamento delle sezioni del Liceo Classico spezzino Lorenzo Costa con quello sarzanese Parentucelli Arzelà, prontamente smentito dalla Consigliera delegata Saccone, è una notizia che lascia quantomeno perplessi, soprattutto per la modalità con la quale è emersa". Lo afferma il consigliere provinciale Andrea Licari, che aggiunge: "Spiace infatti avere appreso solo tramite giornali una notizia così importante quanto delicata. Onde evitare spiacevoli fughe di notizie, come per altro è prontamente accaduto, la questione poteva e doveva essere gestita diversamente: esistono infatti luoghi istituzionali deputati al confronto delle problematiche nonché alla discussione e o decisione delle stesse".



"Dispiace inoltre - puntualizza Licari - che alunni e insegnanti dei rispettivi Licei abbiano appreso così improvvisamente e bruscamente una notizia che, per quanto smentita, ha sollevato legittimi dubbi e preoccupazioni. Infine, per un maggiore rispetto del ruolo del Consiglio, ritengo fosse più opportuno invitare ai tavoli ufficiali anche la minoranza o comunque convocare una commissione ad hoc, come prassi vorrebbe. Non è purtroppo la prima volta che il confronto e il coinvolgimento vengono a mancare e questo non può che essere un fatto negativo, visto e considerato che la Provincia rappresenta la Casa dei Comuni".