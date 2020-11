A sorpresa Filippo Ivani è il nuovo assessore a sanità e sicurezza

La Spezia - “Sarà Filippo Ivani il nuovo assessore alla sanità e alla sicurezza del Comune della Spezia in sostituzione di Gianmarco Medusei, oggi presidente del consiglio regionale”. L'annuncio non arriva da una nota ufficiale di palazzo civico ma dalla responsabile provinciale della Lega, la senatrice Stefania Pucciarelli, che nel presentare l'avvicendamento, aggiunge: “In seguito alla nomina in Regione dell’ex assessore Medusei ci siamo consultati al nostro interno e abbiamo individuato il nome di Filippo Ivani come valido sostituto per l’incarico di assessore alla sanità e alla sicurezza nella giunta comunale della Spezia. Ivani è un giovane preparato, con una buona esperienza politica alle spalle, che saprà dare un efficace contributo all’azione amministrativa della giunta e al consiglio comunale”. Già perché per sostituire Medusei si erano fatti altri nomi, primo fra tutti l'assessore sarzanese Costantino Eretta. “Grazie al presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei – conclude Pucciarelli – per l’importante lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi tre anni di mandato”. Marketing Manager per professione, Ivani si è laureato in Economia Aziendale all'Università di Genova e nel 2017 è stato nominato responsabile della Lega per la zona della Val di Vara.