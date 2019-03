A Spezia capoluogo Zingaretti prende il 74%

Tutte le curiosità delle Primarie alla Spezia: solo a Levanto Martina stravince. In Provincia distanze più contenute ma sempre significative.

La Spezia - La vittoria di Zingaretti con quelle proporzioni non potrà non avere ricadute sul Pd del prossimo futuro. In Italia come alla Spezia il voto è andato numericamente oltre le attese e dal punto di vista dei rapporti di forza di sicuro è cambiato più di qualcosa all’interno dei democratici. Le prime parole di Zingaretti sono state: «Viva la democrazia italiana, che dà lezioni ogni volta che può, sono contento per l'Italia».



Che cosa farà la segreteria provinciale appena rieletta senza peraltro zingarettiani, lo vedremo a partire dai prossimi giorni, per il momento a parlare sono i numeri delle Primarie. In provincia della Spezia 8351 hanno votato con Zingaretti che ha messo insieme 5444 voti, Martina si è fermato a 2141 mentre Giachetti ha messo insieme 723 preferenze. Per Zingaretti la vittoria e schiacciante anche qui: 65%. Si ampliano le distanze se prendiamo il dato del comune capoluogo: dei 3156 al voto, 2323 hanno preferito Zingaretti per il 73,68%, 587 Martina con il 18,62%, 243 Giachetti con il 7,1%. Nel seggio di Biassa nessun voto per Martina che invece ha fatto il record a Levanto: su 396 votanti, 295 hanno votato il segretario reggente. Zingaretti prende la maggioranza a Levanto, Zignago, Beverino e Sesta Godano mentre a Bolano il governatore del lazio ha raggiunto l’80%. “Un grande risultato in tutta la provincia; oggi gli elettori, ai quali deve andare il nostro ringraziamento, ci hanno dimostrato anche nella nostra provincia , in modo netto, che il partito deve cambiare e farlo con Zingaretti come segretario” - ha commentato a caldo Iacopo Montefiori, che aveva sostenuto proprio Zingaretti. Altro zingarettiano e orlandiani, è Davide Natale: “Un grande risultato di partecipazione. Grazie a tutti i volontari che hanno reso speciale questa giornata. Si deve voltare pagina. Inclusione, giustizia sociale, ambiente, scuola e formazione, ma soprattutto umiltà e tanto lavoro dovranno essere le parole d’ordine. Credo che con Zingaretti si possa costruire l’alternativa politica e sociale a questo governo. A partire dai territori“.



Anche gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Democratico di Massa-Carrara hanno scelto Nicola Zingaretti come nuovo segretario del Pd. A differenza del dato nazionale, però, Zingaretti in terra apuana non sfonda il 60%, attestandosi al 53,19%, davanti a Maurizio Martina (33,28%) e Roberto Giachetti (13,57%). Liguria, Lazio, Friuli Venezia Giulia le regioni dove Zingaretti ha fatto meglio.