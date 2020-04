A Luna Blu gli spezzini in dimissione protetta

In Via Fontevivo gli ex ospedalizzati da Covid 19 in via di guarigione. Toti sui numeri record dei decessi a marzo: "Escludo ci siano morti di Covid-19 non censiti in Liguria"

La Spezia - Il ritmo di crescita rallenta e si mantiene costante in Liguria. L'attesa per vedere i numeri finalmente calare potrebbe non essere ancora lunga. Lo annuncia il governatore Giovanni Toti subito prima di snocciolare i numeri di giornata: “La tendenza secondo i nostri esperti rimarrà questa fino a domenica o lunedì, quando ci aspettiamo che incominci una decrescita più sensibile”.



Arrivate oggi 3 milioni di mascherine acquistate direttamente da Regione Liguria. “Le prime 750mila andranno al mondo del lavoro, cominceremo questa sera alle 20 e poi riprenderemo lunedì. Nessuno dovrà andare ai magazzini a prenderle. Le associazioni autorizzate le ritireranno e le distribuiranno – annuncia Toti - Due milioni saranno impacchettati e diffuse tra tutta la popolazione a partire dai primi giorni della prossima settimana dai volontari della Protezione Civile”. Da lunedì partiranno anche i test dalle auto già sperimentai in Emilia-Romagna. “Non è detto che tutte le Asl le implementino immediatamente. Servono per chi è a casa in quarantena e deve essere certificata la sua guarigione”.

Rispetto a marzo 2019, lo stesso mese di questo anno fa ovviamente segnalare un boom di decessi secondo i dati Istat. Con numeri tali che sembrano superare anche l'impatto stesso dell'epidemia. “Escludo ci siano morti di Covid-19 non censiti, al contrario ritengo ci siano morti censiti come Covid-19 che sarebbero morti per motivi diversi. Ho letto cosa dice Venturi della regione Emilia-Romagna che ha chiesto di aprire una riflessione nella classificazione dei decessi e siamo d'accordo. Siamo l'unico Paese che classifica ogni morti con Covid come morti per Covid”.



Infine l'annuncio da parte dell'assessore Giacomo Giampedrone si quale sarà la struttura per le dimissioni protette. “Stiamo perfezionando l'accordo, credo che sarà attivata all'inizio della prossima settimana. E' la struttura Luna Blu in Via Fontevivo che è in gestione all'associazione Angsa”.