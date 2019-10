138 milioni per migliorare la viabilità da Val di Vara a Val di Magra

La Spezia - Cinquantasette milioni di investimenti per un importo totale di lavori di 138 milioni di euro. Interventi per migliorare e implementare la viabilità delle reti autostradali in Val di Magra e Val di Vara con un occhio di riguardo per la Variante Aurelia sarzanese e il secondo lotto del ponte che collegherebbe Ceparana a Santo Stefano Magra. A questi interventi si aggiunge un nuovo casello autostradale a Beverino che prevede la progettazione dello svincolo autostradale di Beverino sulla A12 (opera per la messa in sicurezza e migliore fruibilità e funzionalità dell’infrastruttura) e il costo complessivo di realizzazione del progetto è di 3 milioni di euro.



Sono queste le richieste principali avanzate dalla Regione Liguria – illustrate stamani in Provincia dall'assessore regionale Giampedrone - al Ministero delle Infrastrutture in vista della scadenza dei bandi per le concessioni autostradali a Salt che per lo Spezzino sono attualmente in proorga.



"La situazione attuale è insufficiente dal punto di vista strutturale - ha esordito l'assessore alle infrastrutture - per tutta la Regione e in particolare per tutto ciò che riguarda la ex concessionaria Salt. Parliamo di tutta la zona di sviluppo industriale di collegamento di Alta e Bassa Val di Vara e della Val di Magra, oltre alla portualità alla Spezia. Dobbiamo guardare oltre la situazione attuale senza dare per scontato ciò che è già stato fatto nel tempo a partire dalla Variante Aurelia sulla quale stiamo già lavorando dopo lo spacchettamento in tre parti. Porterà un primo punto di alternativa all'accessibilità della città".



Questa nuova fase, dopo la scadenza e la proroga a Salt, ha aperto delle strade di dialogo con il ministero, la Provincia e le amministrazioni comunali delle aree interessate. L'assessore, come detto, ha fatto il punto su tutto ciò che potrebbe avvenire nei prossimi quindici anni. "La stessa concessionaria in uscita - ha aggiunto - ha avanzato alcune proposte ma il ministero ha chiesto alcune specificità alla Regione. Il pacchetto che presentiamo oggi può essere che sostenga la partita all'interno del bando delle concessioni autostradali che sarà affidato nel triennio 2020-2023. Vorremmo che queste proposte venissero accolte nella prima parte degli incarichi che verranno affidate dal concessionario".



Le proposte della Regione. La bretella Ceparana-Santo Stefano, la Variante Aurelia. Giampedrone: "Per noi Variante a Sarzana prioritaria".

"Può risultare strano parlare del secondo lotto sui lavori con la prima parte ancora in fase di progettazione – ha spiegato in proposito Giampedrone-. In realtà riteniamo di aver finito come Regione l'iter per consentire di trovare tutte le risorse per la realizzazione del primo lotto, che oggi è in capo alla Provincia della Spezia, e abbiamo completato l'iter autorizzativo che consente all'amministrazione provinciale di accedere alla fase progettuale e all'emissione del bando di gara. Siamo anche consapevoli che il primo lotto del ponte da certamente una risposta a un'area che fa capo a Bolano ma anche da Santo Stefano abbiamo ricevuto richieste per alleggerire un'area già sottoposta ad un forte stress viario".



Il primo lotto è partito da un finanziamento di otto milioni di euro. "Questo era stato reperito da fondi regionali (8milioni) più altri due dalla concessione autostradale. L'impostazione progettuale è già salita a 15 milioni di costi, il lavoro fatto fino ad oggi non è stato solo progettuale ma abbiamo dovuto trovare altre 5 milioni di risorse per poter dare avvio a tutto l'iter. Ad oggi abbiamo raggiunto la cifra di 13milioni e mezzo dal Ministero delle Infrastrutture e altri fondi dedicati, che metteremo a disposizione della Provincia, che si sono aggiunti nelle ultime settimane. La richiesta di realizzazione e di intervento che facciamo alla concessionaria è di 8 milioni. Su quest'opera chiediamo dunque un'implementazione dal punto di vista progettuale e la realizzazione".

Per quanto riguarda la Variante Aurelia di Sarzana sono previsti 15 milioni per un intervento atteso da molti anni.

"Ad Arcola, nella Statale - ha proseguito - come più volte segnalato dalle amministrazioni che si sono succedute una serie di criticità di traffico pesante adiacente all'abitato sulla quale dobbiamo lavorare con investimenti mirati anche perché anche qui c'è una zona industriale e artigianale. Siamo ancora ad un livello progettuale tutto da definire ma sono previsti 25mlioni di euro e abbiamo chiesto, su questo intervento, la progettazione e la realizzazione dell'intervento totale. Su questo però serve un tavolo con Anas".

"Per il completamento dello svincolo di Fornola - ha concluso l'assessore - dalla Spezia verso Santo Stefano Magra, al momento si riassume in 6 milioni di euro di progettazione e in 60 milioni per la realizzazione, fa parte del percorso che abbiamo progettato per i prossimi 15 anni".