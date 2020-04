"Volete collaborazione? Ecco le tre proposte: mascherine accessibili, test sierologici e un ospedale Covid dedicato"

La Spezia - "Ci viene chiesto dalla maggioranza di evitare polemiche e essere collaborativi. Proviamo a fare tre proposte proprio da sviluppare insieme, partendo dall'assunto che occorre programmare fin da subito le azioni da compiere la futura vita di noi tutti in convivenza con il virus e che il compito che grava su chiunque governi, sia a livello nazionale, sia a livello locale, indipendentemente dall'orientamento politico, e che per questo ci interessa un confronto serio e di contenuti con gli esponenti della maggioranza nell'interesse della comunità". Così Antonella Franciosi e Federica Pecunia, rispettivamente coordinatrice e consigliera comunale di Italia Viva, che stilano tre idee da prendere in considerazione da parte della Regione Liguria e di Alisa: "Occorre in primis assicurare al nostro territorio un adeguato approvvigionamento di mascherine chirurgiche in vendita a prezzi accessibili e non gonfiati, anche sollecitando, attivando e mettendo in rete le capacità locali; è stato fatto in altre regioni, in altri territori, proviamo a costruire una rete e una nuova economia anche qui". Al secondo punto le due esponenti renziane tornano a chiedere una somministrazione a tappeto "dei test sierologici affinché ciascuno di noi possa verificare se ha già avuto contatti con il Covid19 o se potrebbe avere una infezione in corso. L’intervento dell’amministrazione locale potrebbe aiutare imprenditori e lavoratori e professionisti e semplici cittadini ad accedere ai test - che con la riapertura dovranno essere periodici - a prezzi contenuti". Infine secondo Franciosi e Pecunia "è necessario individuare al più presto un ospedale da dedicare alla cura delle persone positive Covid19 in modo da avere luoghi di cura puliti da destinare alle altre patologie. È già troppo tardi, ma purtroppo il pericolo di contagio ci accompagnerà ancora per molti mesi e seppur ci auguriamo che i nuovi contagi possano essere sempre meno è chiaro che non potremo rinunciare alle cure ospedaliere ordinarie, fino alla riduzione naturale del contagio o alla scoperta del vaccino anticovid. Chiediamo alla maggioranza di esprimersi su queste necessità, ci interessa comprendere le ragioni di una eventuale diversa visione oltre al sostenere che sono compiti di qualcun altro o che siamo maleducati quando poniamo domande".