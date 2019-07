"Vogliamo conoscere la mappatura dei siti a rischio"

La Spezia - “Dall'ulteriore approfondimento sulla risposta alla mia interrogazione sulla presenza di amianto in arsenale emerge da parte del Ministro Trenta la presenza di una vera e propria mappatura dei siti a rischio, dalla quale non è restato esente il nostro arsenale militare. Ora vorremmo sapere nel dettaglio i risultati di questi studi - ha proseguito Manuela Gagliardi, deputato spezzino di FI - e cosa è stato fatto per risolvere e bonificare eventuali presenze pericolose per i lavoratori e i cittadini. Aspettiamo questo atto dovuto nell'interesse della città della Spezia, magari con più celerità rispetto alla risposta alla risposta alla mia interrogazione del 15 marzo". Il Ministro Trenta aveva così risposto all'interrogazione della parlamentare spezzina: "Desidero rappresentare, in primo luogo, che la policy del Dicastero relativamente agli aspetti legati alla gestione del potenziale rischio amianto, nonché alla tutela della salute del proprio personale e dei cittadini residenti in prossimità di Basi/Infrastrutture militari, risponde ai valori e ai principi espressi in sede di risposta al gnestion tinte svoltosi lo scorso 9 maggio presso la IV Commissione della Camera. Nel confermare, quindi, le informazioni e le valutazioni fornite in quell'occasione, rispondo agli ulteriori quesiti posti nel presente atto, non affrontati, ovviamente, dal rappresentante di Govemo nel precedente intervento. Ribadisco la favorevole predisposizione dell'amministrazione e la mia volontà, affinché si giunga all'adozione del Protocollo d'Intesa auspicato dall'interrogante e si continui ad adottare e/ o attivare gli strumenti più adeguati per salvaguardare la salute dei lavoratori e dei cittadini. Fatta questa premessa, per quanto concerne le previsione di specifici stanziamenti per le attività di 'bonifica prioritarin" dei siti dell'Arsenale della Spezia adiacenti alle aree abitate, le Marina Militare già impegna i fondi che le vengono assegnati con le leggi di bilancio, rispettando un cronoprogramma degli interventi da eseguire in ordine di priorità". Continua il Ministro: "Per definire la "mappatura" delle aree e delle infrastrutture all'interno della Base Navale in questione, la Forza armata, alla luce delle disposizioni normative vigenti, ha provveduto, nel tempo, a censire e a bonificare (incapsulare, confinare o rimuovere) tutti i siti di propria responsabilità, in cui fosse presente materiale contenente amianto. Anche la Base Navale della Spezia, compresa l'area prospiciente il quartiere di Marola, è stata sottoposta alla "mappatura amianto" che è sistematicamente e regolarmente aggiornata dai Datori di Lavoro consegnatari dei beni immobili. Le attività di manutenzione e di bonifica vengono effettuate, proprio a maggiore tutela della salute del personale civile e militale, esclusivamente a cura di ditte in possesso dei requisiti previsti, specializzate per lo smaltimento di amianto/rifiuti pericolosi. A conclusione della mia risposta, vorrei rassicurare l'Onorevole interrogante e sottolineare, ancora una volta, che la Difesa è particolarmente sensibile e mantiene alta l'attenzione in terra di amianto e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro".