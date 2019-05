"Viale rassicura sul nuovo ospedale. De Paoli diceva il contrario. Maggioranza schizofrenica"

La Spezia - La capogruppo regionale del Movimento cinque stelle, Alice Salvatore, commenta lo scambio avuto questa mattina in consiglio regionale con l'assessore alla Sanità della Regione, Sonia Viale, interpellata in merito al futuro del cantiere del nuovo ospedale del Felettino, al centro di una lunga quando complessa vicenda politico-tecnico-amministrativa.



"Prima di affrontare la questione - afferma Salvatore - abbiamo voluto rassicurare l'assessore Viale che l'interrogazione l'abbiamo fatta nell'ambito del nostro compito di sindacato ispettivo e che le nostre domande sono legittime, e non politiche, perché riteniamo sia doveroso dare una risposta tanto agli operatori sanitari quanto ai cittadini spezzini che ora sono giustamente in allarme. E non solo per le esternazioni di De Paoli, ma anche per quanto dichiarato dall'assessore Viale, secondo cui È un discorso lungo quello che riguarda il nuovo ospedale della Spezia".



"In estrema sintesi, alla Giunta abbiamo chiesto: è venuta meno l’intenzione di procedere alla costruzione del Nuovo Ospedale del Felettino a La Spezia? E poi, esiste realmente un 'piano B' alternativo affinché una rinuncia alla costruzione del nosocomio non comporti un’assenza di continuità assistenziale?", chiede Salvatore.



"La risposta di Viale da un lato ci conforta perché, stando a quanto dichiarato, i lavori del Felettino non saranno fermati. Ma è altrettanto vero che dall'altro, rileggendo le dichiarazioni di De Paoli, rileviamo incongruenza e schizofrenia da parte di quella stessa maggioranza che ora rassicura gli operatori sanitari e i cittadini di La Spezia", conclude Salvatore.