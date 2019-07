"Viale e Alisa chiarischiano sulla chiusura della Chirurgia del pancreas"

La Spezia - "La Chirurgia del pancreas chiude alla Spezia e si sposta a Genova? A leggere le notizie di stampa sembra che Alisa stia cercando di accentrare sempre di più le eccellenze e le operazioni complesse sul capoluogo, svuotando, di fatto, i presidi ospedalieri provinciali". Lo scrive Juri Michelucci, vicecapogruppo del Pd in Regione Liguria che prosegue: "Sarebbe molto grave se accadesse tutto ciò ed è chiaro che segnali come questi non possono essere sottovalutati. Serve chiarezza da parte di Alisa (il mandato del suo commissario straordinario Locatelli è stato appena rinnovato) e da parte dell’assessore Viale".



"L’ospedale Sant’Andrea - prosegue - è uno dei pochi centri in Liguria a eseguire la chirurgia del pancreas in laparoscopia: una vera un’eccellenza regionale e un grande aiuto al contrasto delle fughe. Ma allora perché spostare tutto a Genova? È vero che operare su grandi numeri migliora la qualità degli interventi, ma non è possibile che la sanità di questa regione diventi genovacentrica a scapito degli altri territori. Se a Genova ci sono troppi medici si utilizzino per coprire le carenze nelle altre Asl a partire da quella spezzina. Serve un chiarimento al più presto".