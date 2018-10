"Via Valdilocchi è troppo pericolosa, limitiamone il traffico per auto e tir"

Lo propone il consigliere di maggioranza di "Toti - Forza Italia" Tejia.

La Spezia - "Ho ricevuto molteplici segnalazioni di residenti, cittadini e lavoratori riguardante la grande pericolosità di Via Valdilocchi per le notevoli e folli velocità delle autovetture e soprattutto dei camion che percorrono quel tratto di strada, principalmente la mattina dei giorni feriali". Lo scrive in una nota Oscar Teja consigliere comunale di maggioranza della Spezia per la lista "Toti- Forza Italia" che in questi giorni ha depositato un'interrogazione.



"Nei giorni scorsi c’è stato l’ennesimo grave incidente di un centauro - spiega -, ma è da molti anni che la situazione si protrae a causa delle velocità elevate e distrazione degli automobilisti nel percorrere questa strada. Via Valdilocchi è un rilevante crocevia cittadino: importanti aziende hanno sede in quella zona, nelle vicinanze vi è l'accesso al Porto e il congiungimento autostradale".



"La mia richiesta - spiega Teja - tenderebbe a porre un argine alla frequentazione azzardata di auto e tir pesanti che, a tutta velocità, in un senso e nell’altro, percorrono disordinatamente e pericolosamente la strada, mettendo in grave pericolo gli altri automobilisti. Mi sono stati segnalati vari punti critici, in particolar modo i seguenti: la rotonda antistante il supermercato Metro, lo svincolo portuale e quello autostradale, ed infine l'ingresso dei dipendenti dell’azienda Leonardo Spa ex Oto Melara, passaggio quest’ultimo percorso quotidianamente in entrata ed in uscita da circa 600 veicoli".