"Via Romana al Termo invasa da rovi e topi. Servono interventi"

La Spezia - La situazione di Via romana 38, nel quartiere del Termo, è critica e non è curata. La segnalazione arriva ai cittadini ed è stata tradotto in un’interpellanza da parte del consigliere comunale di Spezia Bene Comune - Partito della rifondazione comunista Massimo Lombardi che chiede al sindaco e all’assessore competente un intervento finalizzato a pulizia e disboscamento della zona.

“Numerosi cittadini - spiega -mi hanno segnalato il totale stato di incuria in cui versa il tratto di strada sito alla Via Romana 38 nel quartiere del Termo, in cui sono presenti numerosi rovi ed erbacce, che non consento il tragitto alle persone residenti in loco e ciò contribuisce all'infestazione di animali tra cui topi ed insetti vari. Quel tratto di strada è frequentato da numerosi cittadini residenti e non”.