"Veri profughi prendono voli charter, non navi che promuovono immigrazione selvaggia"

Intervento del deputato spezzino Lorenzo Viviani (Lega).

La Spezia - “Dal momento in cui l’Italia, grazie a Matteo Salvini, ha iniziato a dire sonoramente di no alla tratta di esseri umani che per anni ha invaso i nostri territori e rimpinguato il business dell’accoglienza, l’Europa sta dimostrando tutta la sua inefficienza, a livello internazionale e nazionale, ogni qual volta le navi ONG riescono a caricare in maniera misteriosa migranti di diversa origine. Da ultimo il caso delle navi Sea watch e Sea eye ha messo ancora una volta in luce il totale disinteresse dell’Unione Europea verso ciò che accade nel mediterraneo.

Giacché si tratta di due navi che battono bandiera olandese e tedesca, e si trovano in acque territoriali maltesi, si facciano carico i tedeschi, gli olandesi e i maltesi delle persone a bordo, anziché aspettare un intervento italiano. I veri profughi arrivano da noi con i voli charter, non con le navi di organizzazioni che promuovono la politica dell’immigrazione selvaggia dietro il volto benevolo dell’umanitarismo. L’Italia, dopo aver accolto negli anni passati quasi mezzo milione di persone a causa delle politiche scellerate del Pd e della sinistra, non è più disponibile ad accogliere nessuno che non ne abbia realmente diritto. L’Europa non può esistere soltanto quando si parla degli zerovirgola nel rapporto deficit/pil. Per questi motivi ribadiamo senza se e senza ma il nostro pieno sostegno all’operato del Ministro Salvini”. Lo ha dichiarato il deputato leghista Lorenzo Viviani, commentando la situazione di stallo creatasi riguardo allo sbarco e all’accoglienza dei migranti presenti sulle navi delle ONG Sea Watch e Sea Eye, al largo di Malta.