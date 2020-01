"Una targa all'ex cinema Odeon in ricordo di Craxi, che lì tenne il suo ultimo comizio pubblico"

La Spezia - A distanza di dieci anni dall'ultima volta l'ex consigliere comunale ed ex presidente di Atc Spa, Flavio Cavallini, ritorna a chiedere l'affissione di una targa in ricordo di Bettino Craxi all'interno dell'ex cinema Odeon, oggi sede della Mediateca regionale. L'occasione, in questo caso, è il 20esimo anniversario della morte dell'ex leader socialista, ricorrenza che ha portato alla proiezione da oggi di "Hammamet", il film di Gianni Amelio che ripercorre gli ultimi giorni dello statista italiano, con Pierfrancesco Favino nei panni dello stesso Craxi.



Se la motivazione è quella dell'anniversario della morte, così come fu dieci anni fa, Cavallini indica l'ex cinema Odeon come luogo di affissione della targa per un motivo ben preciso: è in quella sala che per la prima volta Craxi tenne un comizio nel 1964. Ed è lì che 28 anni dopo avrebbe chiuso la carriera politica, il 10 dicembre del 1992, prima di essere colpito dall'avviso di garanzia che pose fine alla Prima Repubblica.



"Reputo che errori e responsabilità non debbano cancellare i meriti, nazionali e internazionali. E credo che come me la pensino i cittadini sinceramente democratici, gli iscritti ed anche quanti non sono più iscritti al Partito Socialista, se nei loro cuori ancora vivono i valori, gli ideali e le tradizioni del socialismo, se ancora vive quell’idea di Sinistra dalla quale Craxi mai esulò, dalla quale mai si sarebbe allontanato.

Da questo convincimento - scriveva Cavallini nel 2010 - nasce il desiderio di ricordare Craxi a dieci anni dalla sua morte. Senza infingimenti e ipocrisie, ma con una sincerità ed una lealtà che può avere solo un socialista che porta con sé il fardello morale di tangentopoli e della successiva emarginazione.

Il destino ha voluto che La Spezia rappresenti una pietra miliare - sconosciuta ai più - della vita politica di Craxi.

Poco più che trentenne - era consigliere comunale a Milano - nel 1964 fu invitato dalla componente autonomista della federazione spezzina a tenere un comizio, forse il primo fuori della sua Lombardia. Fu scelto il cinema-teatro Odeon, perché - ricorda ancora Cavallini - gli organizzatori avevano paura che le altre sale solitamente deputate alle manifestazioni di quel tipo fossero troppo grandi per un oratore sconosciuto ai più. Al termine, gli intervenuti manifestarono con un fragoroso applauso la loro ammirazione/felicità, giacché Craxi aveva dimostrato di essere un dirigente intelligente, ricco di entusiasmo e capace di indicare la via per un futuro radioso, per il partito e l’Italia, tramite una politica innovativa, riformista ed europea. Dopo poco divenne il delfino di Pietro Nenni e, in seguito, Segretario del PSI - come avevano preconizzato molti dei presenti all’Odeon - e Presidente del Consiglio.

In uno straboccante cinema-teatro Odeon, il 10 dicembre 1992 Craxi tenne il suo ultimo comizio, fece la sua ultima apparizione pubblica.

Caro Sindaco, per quanto descritto Le chiedo - quale capogruppo socialista ed unico rappresentante istituzionale delle idee, dei valori e delle tradizioni del PSI e del socialismo italiano nel Consiglio Comunale della Spezia - di poter apporre all’interno dell’edificio che è stato sede del cinema-teatro Odeon (nel frattempo diventato di proprietà comunale) una targa commemorativa che ricordi che lì è nata e morta la breve ma intensa vita del leader socialista on. Benedetto “Bettino” Craxi".



Dieci anni fa l'amministrazione Federici, nonostante un'approvazione di massima, non esaudì la richiesta di Cavallini. Questa volta, in vista del 19 gennaio 2020, giorno del ventesimo anniversario della morte di Craxi, le premesse per la realizzazione della targa ci sono tutte.