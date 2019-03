"Una sfiga abitare in centro". La replica: "Se amasse città non parlerebbe così"

Scambio dialettico tra i consiglieri Baldino e Frijia.

La Spezia - Botta e risposta l'altro giorno tra il consigliere Massimo Baldino Caratozzolo e Maria Grazia Frijia, presidente della Commissione Lavori pubblici, che stava affrontando il tema della riqualificazione di piazza del mercato. “Nel corso di questo percorso di confronto e ascolto – ha detto l'ex membro della maggioranza – abbiamo appreso come da parte degli esercenti non ci sia tutto questo entusiasmo per l'idea di rimettere mano alla piazza dopo non molti anni dalla costruzione dell'obbrobio. Un nuovo intervento tornerebbe a penalizzare gli esercenti in un momento tra l'altro non semplice per il commercio. E i disagi toccherebbero anche i residenti”. Baldino ha quindi osservato che “abitare in centro è una delle sfighe più terribili che possano capitare a uno spezzino. Chi risiede in centro è purtroppo sottoposto ai voleri ora della movida, ora delle notti bianche, ora di altre cose... una persona anziana non amante di queste manifestazioni – non dico non debbano essere fatte – è penalizzata”. Alla Frijia l'uscita del consigliere non è andata giù: “Una sfiga abitare in centro? Invece è bello e se lei fosse veramente amante della città non direbbe mai una cosa così brutta”, ha ribattuto l'esponente di Fratelli d'Italia.