"Una mozione per dire no alla risoluzione del contratto di appalto del Felettino"

La Spezia - “Non si devono omettere parti importanti nella cronistoria della vicenda, perché al PD sta a cuore stabilire la verità su quello che è successo in questi tre anni di blocco dei lavori del nuovo Felettino. Il Comune e la Regione devono scongiurare in tutti i modi l’ipotesi della risoluzione del contratto di appalto, e devono far sì che si riparta veloce con la riapertura del cantiere. Per questo presentiamo come gruppo del Pd una mozione, che verrà inserita nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale Straordinario di lunedì 21. Documento frutto di una discussione tra noi Consiglieri ed il Forum sanità del PD provinciale. Firmato Marco Raffaelli, Luca Erba e Dina Nobili.



Di seguito il testo della mozione.



Considerato che:

- La costruzione dell’opera del nuovo Ospedale del Felettino è considerata da tutti indispensabile, per dare risposta ai problemi ed alle necessità sanitarie della nostra Provincia.



- Gli interventi già effettuati nell’area (es: Variante Aurelia a servizio della struttura, Bunker di Radioterapia inaugurato nel 2015) rendono vincolante la realizzazione del nuovo nosocomio in quel sito.



- Nel Luglio del 2016 la Provincia della Spezia ha rilasciato l’autorizzazione sismica al progetto, per la realizzazione dell’Ospedale del Felettino, presentata da IRE (in qualità di responsabile unico del procedimento) e da Pessina Costruzioni (in qualità di progettista e ditta costruttrice).



- In tale autorizzazione la Provincia ha inserito una raccomandazione, ove ha ritenuto: “Alquanto deformabile, la soluzione di fondazioni superficiali con travi rovesciate di 180 cm, su lunghezze di fabbricati di 200 m” e ha ritenuto, altresì, che non fosse “irragionevole aspettarsi cedimenti strutturali”.



- A seguito di tale autorizzazione con raccomandazione, la ditta costruttrice ha avanzato subito la richiesta di una Variante, ed in data 17/03/2017, forte del benestare di massima ricevuto da IRE e dall’ASL5, presenta un cronoprogramma, nella quale conta di ricevere la validazione, sul progetto di variante, a metà Maggio e l’approvazione, sulla stessa, a metà Luglio dello stesso anno.



- Il 15/07/2017 Pessina trasmette il progetto strutturale di Variante a IRE, ma nessuno informa la città dell’apertura di tale procedura.



- Il progetto di Variante alle fondamenta non viene prontamente preso in considerazione, in quanto l’iter di valutazione rimane fermo fino al 17/10/2017, data in cui il Collegio di Vigilanza chiede ad IRE di “avviare la valutazione della Variante”.



- In data 05/04/2018 IRE invia i primi fascicoli della Variante alle fondamenta alla Provincia della Spezia, che pochi giorni dopo chiede alla ditta un approfondimento; le nuove tavole arrivano a Genova a fine Estate, ma alla Spezia giungono solo a Dicembre.



- In data 07/05/2019 il progetto di Variante alla fondamenta del nuovo Ospedale del Felettino viene approvato dalla Provincia della Spezia, per quanto di sua competenza – aspetti antisismici – e questa sottolinea, attraverso le parole del Presidente Cozzani, che: “Il nuovo progetto appare migliorativo anche rispetto al progetto originario, poiché l’attuale, tra l’altro, è aderente alle nuove normative tecniche in materia di sismica introdotte nel 2018.”



- In data 16/07/2019 il Comune della Spezia esprime, sulla suddetta Variante, parere positivo per quanto concerne gli aspetti idrogeologici, di sua competenza.



- In data 27/09/2019 arriva il parere negativo di IRE, la quale, nelle sue conclusioni, non specifica in maniera dettagliata le motivazioni alla base di tale giudizio, ne chiarisce come sia possibile un giudizio totalmente contrario a quelli espressi dalla Provincia e dal Comune della Spezia.



- L’istruttoria di Conteco Check, soggetto verificatore terzo, nominato da IRE, non ha dato parere negativo sulla Variante, bensì, come si evince nelle conclusioni al procedimento emanato da IRE, specifica che: “Viene rimesso al Responsabile Unico del Procedimento (IRE) l’apprezzamento di tali esiti ... con raccomandazione che le segnalazioni espresse e non completamente risolte vengano in ogni caso recepite in vista dell’approvazione della Variante”.



CONSIDERATO PERTANTO CHE

- L’iter di tale Variante ha portato gravi ritardi alla realizzazione dell’opera, e poco interessa il palleggio di responsabilità sulle tempistiche tra IRE e la società Pessina, che rimangono i responsabili della realizzazione del progetto.



- Si è arrivati alla fine di un percorso durato quasi 3 anni che, dopo tanto lavoro ed ingenti risorse pubbliche spese – molte delle quali destinate ad IRE stessa –, pone la città davanti ad un’opera che rischia di rimanere incompiuta.



- Il progetto originario presentato nel 2016, per assunto dalle dichiarazioni del Presidente della Provincia Cozzani, non è aderente alle nuove normative tecniche in materia di antisismica introdotte nel 2018.



- Le conclusioni al procedimento presentate da IRE non chiariscono in modo esauriente le motivazioni alla base del respingimento della Variante, presentata da Pessina.



- Non appare forte la volontà della Regione di proseguire i lavori del cantiere, evitando così la sciagurata ipotesi dell’annullamento del bando - ipotesi che azzererebbe di fatto la possibilità per la nostra Provincia di avere un nuovo ospedale in tempi certi.



- Il Sindaco, quale garante e responsabile della salute dei suoi concittadini, ed anche Presidente della Provincia e della Conferenza dei Sindaci, ha costantemente avvallato le linee della Regione e del Presidente Toti, i quali sembrano privilegiare interessi politici di parte che, evidentemente, non coincidono con le priorità del nostro territorio.



IMPEGNA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE:

- A confermare ed assicurare il mantenimento delle risorse economiche, stanziate nel 2006 dal Governo Prodi, sul territorio spezzino, al fine di continuare ed ultimare l’opera del nuovo ospedale del Felettino. - Farsi promotrici, per attivare un tavolo tra tutti i soggetti interessati (Comune, Provincia, Regione, ASL5, IRE e Pessina), al fine di una ripartenza dei lavori, nel più breve tempo possibile, scongiurando l’ipotesi di una risoluzione del contratto; e, nel contempo, convocare urgentemente un ulteriore Consiglio Comunale Straordinario, al fine di audire il Presidente della Regione Toti e l’Assessore Regionale alla Sanità Viale, per coinvolgere anche il Consiglio Comunale, rappresentante della città tutta, alla definizione di un percorso che abbia la finalità indicata poc’anzi.



Convocare urgentemente le Commissioni Consigliari competenti, con il compito di: audire i tecnici della Provincia e del Comune della Spezia, coinvolti nell’analisi e nell’approvazione, per quanto di loro competenza, del progetto della Variante alle fondamenta del nuovo ospedale, al fine di comprendere completamente i motivi del parere positivo; audire i tecnici di Ire, per capire chiaramento i motivi del parere negativo espresso al progetto di variante. E, successivamente a questi incontri, costituire finalmente la Commissione Temporanea sul “Progetto del Nuovo Ospedale”, al fine di seguire passo passo l’evolversi della vicenda.



- A verificare, con gli Uffici Legali del Comune, la possibilità di supportare, come Ente, gli esposti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti di Genova, presentati dal “Manifesto per la Sanità Locale”, volti ad accertare se - e, nel caso, quali - responsabilità vi siano state all’interno della vicenda del blocco dei lavori del cantiere dell’opera.