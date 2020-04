"Una gestione inadeguata, occorre un salto di qualità subito"

La Spezia - La denuncia affidata oggi ai giornali da un gruppo di medici di base del nostro territorio, circa la possibile scomparsa di centinaia di tamponi effettuati ad altrettante persone al fine di rilevare il loro eventuale contagio da Covid-19, è di inaudita gravità.

Con possibili, serissimi, profili anche di carattere penale, sui quali è auspicabile si attivino subito tutti gli indispensabili accertamenti.

Oltre a questo cruciale aspetto, emerge dalla stessa presa di posizione dei medici un quadro di criticità molto gravi e preoccupanti, circa la conduzione dell’emergenza nello spezzino, sia per quanto riguarda le decisioni confuse e inadeguate che arrivano dalla cabina di comando regionale, sia per ciò che attiene la loro traduzione sul campo da parte dei responsabili della sanità locale.

Questa approssimazione, di fronte a un nemico che attacca direttamente la vita delle persone, non ce la possiamo permettere.

Certo, noi non abbiamo, come forza politica, la competenza per confermare o meno le ipotesi che i medici di base formulano circa le ragioni che stanno alla base del particolare tasso di letalità che il virus fa registrare nelle statistiche ufficiali della nostra comunità, ma ciò che dicono i medici indica una chiave di lettura inquietante, che porta con sé la possibilità che ci siano sul nostro territorio diversi soggetti sottoposti al test e magari contagiati, che tuttavia l’autorità sanitaria non è in grado né di individuare né di far controllare nei comportamenti prescritti in caso di contagio.

Uno scenario gravissimo, che si somma alla segnalazione di permanenti casi di promiscuità nei presidi ospedalieri, alla grave insufficienza di dotazione di dispositivi di protezione per il personale sanitario impegnato in prima linea.

Nei giorni scorsi abbiamo espresso il nostro appoggio alle proposte del “Manifesto per la sanità locale”. Lo ribadiamo con convinzione e aggiungiamo, ora, che non c’è tempo per lunghe e approfondite discussioni.

È ora di chiedere un urgente cambio di passo.

Sui gravi fatti emersi dalle notizie di oggi, chiediamo una immediata convocazione della conferenza dei Sindaci dell’ASL, nel corso della quale i responsabili politici e tecnici della sanità regionale, unitamente alla dirigenza della sanità locale, forniscano agli amministratori spezzini tutte le informazioni necessarie sullo stato dell’epidemia.

Con spirito di massima collaborazione, chiediamo alla Giunta regionale e alla dirigenza sanitaria locale di dare a questo territorio immediati e tangibili segni di svolta nella gestione dell’emergenza, a partire da tutto ciò che va fatto: circa le dotazioni necessarie al fine di mettere in sicurezza le strutture ospedaliere e il personale che in esse opera, i medici di base, gli operatori delle strutture per anziani; circa il potenziamento degli organici nel campo sanitario; circa una miglior organizzazione interna delle strutture sanitarie che riduca a zero il rischio di trasformarle in bacini di contagio; circa una gestione trasparente dei dati, fondamentale per comprendere i reali andamenti dell’epidemia in ambito locale, anche al fine di meglio individuare le situazioni di rischio più accentuato.

Chiediamo, sulla falsariga di quanto fatto in altre Regioni, sia attivata da subito e in modo permanente presso la Prefettura, una cabina di regia, composta oltreché dalle autorità sanitarie dagli amministratori locali, alla quale affidare il compito di un monitoraggio costante e trasparente degli andamenti dell’epidemia, la definizione condivisa delle migliori prassi per affrontarla, il supporto alle amministrazioni locali circa la più efficace gestione delle competenze loro affidate in questo particolare frangente, come quella relativa alle esigenze alimentari delle fasce più indigenti della popolazione.

Con lo spirito di collaborazione e il senso istituzionale che ci appartengono, esigiamo però che le risposte che chiediamo arrivino ora.



Coordinamento Provinciale Pd