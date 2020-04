"Un piano economico per gli interventi sulle strade"

La Spezia - Nella giornata di Giovedì 9 Aprile, il gruppo provinciale “La Spezia Popolare” ha chiesto la convocazione urgente delle commissioni I e II della Provincia al fine di individuare un percorso finanziario adeguato a programmare gli interventi sulla rete stradale di competenza provinciale. La richiesta è stata avanzata dal gruppo consiliare al fine di concretizzare un’azione formalizzata il 26 Luglio 2019 in Consiglio. “A seguito delle numerose sollecitazioni in sede di Consiglio Provinciale – commenta Francesco Ponzanelli Capogruppo e Presidente della commissione viabilità - si è ritenuto opportuno convocare le commissioni 1 e 2 al fine di dare seguito agli impegni istituzionali presi in materia di viabilità e manutenzione strade. In sede di approvazione del bilancio previsionale 2019/2021, abbiamo presentato un atto, firmato all’ unanimità, con il quale si stabiliva la priorità nella destinazione delle risorse economiche alla manutenzione stradale e edilizia scolastica. Tale richiesta è stata rinnovata più volte nel corso di quest’anno, in ultima istanza il 18 Marzo durante l’ultimo Consiglio Provinciale. Durante la commissione chiederemo al Presidente e ai colleghi Consiglieri che gli uffici competenti elaborino, in tempi brevi, un piano che tenga conto delle principali esigenze in ambito di viabilità, predisponendo un piano economico-finanziario volto a destinare le adeguate risorse”.



“Come delegato alla viabilità – commenta il Consigliere Antonio Solari - vivo quotidianamente le difficoltà legate alla mancanza di risorse, ma non possiamo subire passivamente questa situazione. Il crollo del viadotto di Albiano, ci porta a chiedere con ancora più forza che vengano destinate risorse alla viabilità e manutenzione strade. E’ necessario effettuare verifiche sulle infrastrutture così come programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la sicurezza della rete stradale.”



“Sistematicamente i Comuni affrontano problematiche legate alla manutenzione della rete stradale – commenta la Consigliera Claudia Gianstefani - che attraversa la nostra Provincia ed è nostro dovere dare risposte concrete. Le difficoltà economiche legate al pre-dissesto dell’Ente vanno affrontate in modo unitario anche con azioni forti verso il Governo”.



“Ci siamo sempre dimostrati interlocutori disponibili al confronto – conclude Ponzanelli - ma oggi è necessario trovare soluzioni concrete e in tempi brevi. In virtù del ruolo che ricopriamo crediamo sia doveroso definire un percorso adeguato e siamo pronti ad intraprendere qualsiasi azione volta a sbloccare questa situazione”.