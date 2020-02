La Spezia - "La Spezia avrà il nuovo Felettino entro cinque anni". Non è di certo la prima volta che da queste parti si sentono frasi di questo tenore. D'altro canto la vicenda del nosocomio che sostituisca il novecentesco Sant'Andrea impegna gli inchiostri, i polpastrelli e le memory card dei cronisti da almeno un ventennio e per ora, al di là delle tragicomiche prime pietre più volte posate e altrettante volte scagliate lontano, non si è andati. Questa mattina la "saga del Felettino" si arricchisce di un nuovo capitolo, di una nuova ripartenza. Lo stop ai lavori alla Pessina, con tanto di revoca del contratto firmata dalla Regione Liguria nel novembre del 2019, riporta le lancette indietro di cinque anni: troppo poco, solo il 5% dei lavori, aveva fatto l'azienda milanese e così si è arrivato alla risoluzione del contratto per mano di Ire, lo strumento operativo di Piazza De Ferrari, più volte chiamato in cause nelle decine di interminabili commissioni di questi anni.



Questa mattina il governatore ligure Giovanni Toti, insieme con l'assessore alla sanità regionale Sonia Viale, alla dottoressa Daniela Troiano, commissario straordinario della Asl5 dal luglio 2019 hanno partecipato alla conferenza dei sindaci per fare il punto della situazione non solo sul Felettino ma sua tutta la sanità spezzina e sul piano straordinario quienquennale da 17,5 milioni. Una sanità che non se la passa certo bene, e non da oggi, ma soprattutto che sembra rimanere un passo indietro rispetto alle altre realtà liguri. L'assemblea dei primi cittadini, divisi fra maggioranza ed opposizione come accade in un consiglio comunale, ha ascoltato l'introduzione del governatore ligure davanti ad un folto pubblico: "Per tornare ad affidare i lavori del Felettino occorre una revisione tecnica e operativa del contratto che avverrà entro il mese di febbraio 2020. Successivamente si passerà all'affidamento del progetto, diciamo verso aprile nella speranza di trovare una ditta che faccia meglio di quella precedente. In caso di leasing immobiliare (le altre soluzioni sono il contratto di affidamento e il project financing, ndA), le procedure son più brevi e quindi nel giugno 2020 si affiderebbe il cantiere ripartendo coi lavori. Se non fosse possibile perché magari non c’è un promotore finanziario disponibile ad accollarsi gli oneri finanziari, si arriverà alla gara europea, con pubblicazione, bando e consegna prima in via provvisoria poi definitiva. In questo caso i tempi saranno più lunghi, verosimilmente entro settembre 2020. Tempi complessivi stimati in 5 anni, nel frattempo abbiamo predisposto un piano straordinario che sopperisca al disagio e dia strumenti e personali agli ospedali esistenti, dal Sant'Andrea al San Bartolomeo fino al San Nicolò di Levanto. A partire da giugno 2020 inseriremo più di 120 nuove risorse: 61 fra i dirigenti, altrettanti nel comparto più generale della sanità. Tenuto conto delle osservazioni emerse dal confronto con professionisti e sindacati, una buona parte delle risorse sarà infatti impiegata già quest’anno e per lo più entro l’estate, con investimenti per circa 2,3 milioni di euro in infrastrutture, circa 3,5 milioni di euro in tecnologie e l’assunzione di 138 unità tra dirigenza e comparto. Extra piano, nelle aree informatica e tecnologica saranno realizzati nel 2020 ulteriori interventi già programmati nelle varie aree per 6 milioni e 733mila euro. Questo piano fra restauri nosocomi, miglioramento delle sale, sostituzione e implementazione dei macchinari servirà a mitigare un disagio che peraltro non abbiamo provocato noi. Non c’erano nè i termini nè i tempi per fare qualcosa di diverso".



Un'introduzione generale quella di Toti che scalda subito gli animi fra i banchi dei sindaci non allineati al colore governativo. A proposito del piano di transizione quinquennale, è' Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano Magra, a leggere il documento controfirmato dai colleghi Monica Paganini, sindaco del Comune di Arcola, Alberto Battilani, sindaco del Comune di Bolano, Daniele Montebello, primo cittadino di Castelnuovo Magra, Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, Mario Scampelli, sindaco di Calice, Ilario Agata, sindaco del Comune di Levanto, Alessandro Silvestri, sindaco del Comune di Luni, Massimo Bertoni, sindaco del Comune di Vezzano. Un piano che questi primi cittadini rigettano con forza: "Il piano di transizione quinquennale elaborato a dicembre è arrivato ai sindaci dopo la stesura: non è questo il modo di lavorare, per quanto il nostro sia solo un parere consultivo, avevamo il diritto di partecipare, in quanto interpreti dei territori. Siamo sicuri che dietro tali azioni esista la convinzione ideologica della Regione che il servizio pubblico debba lasciare spazio all'iniziativa privata e che la domanda di cura del cittadino e l'iniziativa privata debbano organizzarsi in grande autonomia senza l'intervento o con l'intervento solo marginale del pubblico. Quanto sopra è coinciso con la nascita di Alisa e con la concentrazione in essa di gran parte delle funzioni programmatorie; le direzioni strategiche di tutte le Asl hanno dovuto adeguarsi a questi mutamenti ed imparare ad interloquire in modo nuovo con i vertici dell'azienda unica ed in questo la nostra Asl ha rappresentato, non certo per sua responsabilità, una particolare marginalità". Critiche ad Alisa, che secondo i sindaci non avrebbe prodotto i risultati attesi: "Prova evidente del depauperamento progressivo sono le politiche riguardanti il personale che anche in questo piano straordinario non colmano il gap che ci separa dalle altre Asl della Liguria. Dopo gli interventi del piano al 2024 l'Asl spenderà per il personale ancora 5 milioni di Euro in meno rispetto alla cifra prevista per la stessa spesa in Asl1 imperiese. Le assunzioni così dette straordinarie non rispondono neppure all'indicazione di fabbisogno esplicitato dalla Asl5 nella delibera 231/2019. Nel piano viene garantita la copertura del turnover al 100%, ma questo non garantisce la copertura necessaria evidenziata nel PTFP 2019/2021, dove a fronte, per esempio, di 63 medici necessari, se ne prevedono solo 40 e di 50 infermieri solo 29. Il reparto a gestione infermieristica previsto il San Bartolomeo, pur incontrando la nostra condivisione, non ci esime dal denunciare il progressivo impoverimento dei servizi territoriali, dove in questi anni il turnover del personale non è mai stato coperto. In tutte le aree della cosiddetta fragilità e/o cronicità (disabili, anziani, ecc ecc.) si sono perse molte unità di personale, quindi la volontà di coprire il turnover d'ora innanzi oppure pensare di sostituire nuovi servizi è del tutto insufficiente perchè il personale perso deve essere recuperato e proprio qui, nella contrazione del personale dei servizi territoriali, siamo convinti che si nasconda la convinzione ideologica della privatizzazione. E niente si dice della Rsa di Sarzana, nulla della Rems di Calice, rispetto alla possibile data di apertura ed ai temi della gestione, che le disposizioni di leggi in merito vogliono che sia pubblica. "La straordinarietà di questo piano è quindi che è ordinariamente inutile", tuona Sisti. "Per quanto rigurda gli interventi strutturali e tecnologici, comparando il Piano degli investimenti 2019/2021, come da bilancio Asl5 e il Piano di transizione quinquennale (dicembre 2019), possiamo osservare che i due testi si differenziano per l'estensione temporale, per gli importi e per il maggior dettaglio di quello di transizione, ma restano comunque in gran parte sovrapponibili. Ciò che oggi ci proponete è “un Grande Piano" in gran parte già previsto e non realizzato".



Scettici anche sui tempi oltrechè sulle modalità di arrivo all'obiettivo di un nuovo ospedale che la città aspetta dal almeno vent'anni: "Riteniamo necessario avere subito un ospedale nuovo, sicuro e pubblico nella realizzazione e nella gestione. Il piano straordinario dimostra che “per almeno altri 5 anni" non avremo un nuovo ospedale, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagi, per la vetustà delle strutture del Sant'Andrea, con conseguenti disagi per i cittadini utenti. Come giudicare, se non negativamente, chi inaugura il cantiere con posa in opera della prima pietra e si impegna al suo completamento nel 2020, per poi percorrere una strada completamente opposta? Come giudicare, se non negativamente, chi, come il Presidente della Provincia, a mezzo stampa, dichiara di aver superato le difficoltà relative alla Variante progettuale per poi, qualche mese dopo, trovarci nella condizione della revoca alla ditta vincitrice dell'appalto? Come giudicare, se non negativamente, chi promette di bandire una nuova gara entro la primavera del 2020 senza considerare i contenziosi già annunciati che farebbero scivolare i tempi alle Calende greche? Nel frattempo, la condizione logistica di gran parte del Sant'Andrea è ai limiti della dignità, igiene e sicurezza, per i pazienti e per gli operatori e da qui dipende in gran parte la ricerca di altri posti per esprimere le proprie professionalità e la propria carriera, per cui si assiste alla ormai consistente mobilità delle figure dirigenziali sanitarie apicali e non solo. La grande assente di questo Piano, alla luce di quanto sopra denunciato, è la politica di riorganizzazione degli ospedali di Sarzana e la Spezia, da un punto di vista sia strutturale sia organizzativo dei reparti e dei servizi. I posti letti indicati nel Piano sono ancora distanti dagli standard nazionali per la nostra Provincia (452 per acuti contro 649 necessari e 38 per riabilitazione contro i 151 necessari). In questo piano non vengono inoltre presi in considerazione i flussi in entrata ed uscita dalla nostra Asl per vedere come elaborare una strategia che porti ad una diminuizione delle fughe. Non possiamo accettare che la risoluzione dei lunghi tempi di attesa per le visite risieda nella riduzione dei tempi delle visite specialistiche. Nulla viene detto in concreto sulla riorganizzazione e ristrutturazione dei Pronto Soccorso di Sarzana e la Spezia e nulla viene detto sul potenziamento del 118. Come nei trascorsi cinque anni, la politica sanitaria regionale non esamina i bisogni, non affronta le criticità e non si assume le proprie responsabilità. Dopo cinque anni di governo non è più accettabile attribuire le responsabilità ad altri e non è accettabile la presentazione di un piano quinquennale che, in ritardo di 5 anni, altro non è che un programma elettorale". La Sisti chiosa su un altro tema che è stato e sarà motivo di scontro e si rivolge direttamente al presidente Toti, parlando di biodigestore: "Lei ha avuto tanto da questa terra, non possiamo essere la provincia che riceve rifiuti da tutta la Liguria".