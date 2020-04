"Un mese di epidemia e dalla giunta neanche un'azione per cittadini"

La Spezia - "Lo dico senza nessuna polemica ma ciò che è successo in consiglio comunale non ha precedenti. Una parte di opposizione si astiene su un bilancio in cui non c’è una dico una azione a favore dei cittadini che affrontano questa crisi!

Ho sentito dire che questo bilancio è stato pensato prima della crisi e che poi verrà cambiato. Ma che corbelleria è questa! Questa Amministrazione ha avuto un mese per mettere in campo uno straccio di idea e invece niente.

Noi volevamo che ci fossero alcuni interventi a favore delle famiglie e delle imprese e invece il nulla. Noi siamo contro. Noi avremmo osato. Noi non ci accodiamo a questa amministrazione che respinge una nave italiana credendo di prendere applausi, che attacca il Governo e che va allo scontro dei sindaci della Provincia perché hanno avuto l’ardire di scrivere ciò che centinaia anzi migliaia di cittadini chiedono: chiarezza!

Noi continueremo a portare avanti le nostre idee sperando di ricostruire l’unità delle opposizioni e soprattutto l’unità del Partito Democratico. Aver dato l’idea di un partito che non si oppone a ciò che sopra ho detto è stato un errore pesante che dovrà giustificare chi lo ha fatto".



I Consiglieri Comunali PD

Dina Nobili

Massimo Baldino Caratozzolo