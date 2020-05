"Un Peracchini nervoso, la sua risposta apre crepa nella maggioranza"

La Spezia - "Capisco che il Presidente Peracchini, complice l'emergenza coronavirus che sta ancora colpendo fortemente la Liguria e la Provincia della Spezia, sia nervoso, ma la replica a quanto proposto dal sottoscritto fa emergere due aspetti: il primo riguarda una parte consistente della sua maggioranza, la quale, nella giornata di giovedì, poneva esattamente la mie stesse problematiche. È logico quindi dedurre che, a fronte di quel comunicato, e della risposta odierna di Peracchini nei miei confronti, sia emersa una grossa crepa all'interno della maggioranza. Il secondo riguarda quello che di fatto è ormai un mantra del Sindaco - Presidente: dare la colpa a chi l'ha preceduto senza assumersi gli oneri del governo. Premesso che condivido appieno il fatto che la riforma Delrio abbia pesantemente e ingiustamente danneggiato le Province italiane, tra cui Spezia, tengo a sottolineare al Presidente che il sottoscritto si è da sempre battuto strenuamente contro quella riforma e di certo, non possedendo alcuna tessera di partito, non posso essere accusato di sfacciataggine. Voglio infine tranquillizzare il Presidente: nessuno vuole portare la Provincia in Corte dei Conti, il mio è solo un invito a ragionare su una possibile soluzione da mettere in campo in un momento drammatico come quello odierno".



Andrea Licari, Consigliere Provinciale