"Ufficio stampa Asl5? Dai criteri sembra più per propaganda che per comunicazione"

La Spezia - Potremmo forse discutere dell’effettiva necessita’ di dotare ASL5 di un ufficio stampa per la comunicazione, vista la reticenza a fornire le informazioni dovute perfino nelle sedi istituzionali ma, visto che la Direzione, nella persona del Commissario straordinario Troiano, ha deciso che si tratti di una figura indispensabile, pretendiamo che la scelta si basi su 2 parametri fondamentali: la scelta del candidato avvenga secondo regole meritocratiche, deontologiche e professionali, con una commissione formata anche da professionisti del settore che siano in grado di valutare queste semplici e perfino scontate caratteristiche e, soprattutto, che la comunicazione che verra’ sviluppata sia oggettiva e non, come potrebbe sembrare dall’allestimento dei criteri di scelta, votata a una propaganda acritica.

La presa di posizione, ineccepibile, dell’Associazione Ligure dei Giornalisti e dell’Ordine dei giornalisti della Liguria e’ sintomatica.

ASL5 e’ un Ente pubblico e, come cittadini, abbiamo il diritto di conoscerne l’andamento, attraverso la comunicazione pubblica e attraverso il confronto nelle sedi istituzionali.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa