“Ufficio comunicazione? Solo un’agenzia specializzata ha quelle competenze tecniche”

La Spezia - Centi e Melley vogliono invece sapere di più a proposito dei servizi di comunicazione dell’ente: dalla sdelega di Paolo Asti dell’assessorato alla comunicazione, alla presenza della portavoce e di una figura neo-assunta che è stata in passato una giornalista. E poi sapere di più sull’attività di Multimedia srl per formazione e, società esterna, incaricata in corso d’opera della gestione della comunicazione web: “C’è un errore di fondo in quello che dicono i consiglieri di LeAli a Spezia: parlano di una sorta di spacchettamento della comunicazione e invece l’obiettivo che ci ha mosso è il contrario. In costante evoluzione, la comunicazione deve essere adeguata ai tempi: ciò che vuole raggiungere l’amministrazione comunale e’ una comunicazione integrata. Servono per farlo specifiche competenze tecniche che solo agenzie ad hoc possono avere. I cittadini approcciano ai nuovi metodi di comunicazione con grande velocità e noi dobbiamo rispondere a queste esigenze: l’ufficio comunicazione lo abbiamo potenziato integrandolo e dotandolo di nuove opportunità. E’ un vero e proprio sviluppo dello strumento a favore di tutti, specialmente per le nuove generazioni. Il sevizio e’ a regime. Invece per quel che riguarda Multimedia srl, essa si è occupata della formazione del personale nell’ambito dei social media e della privacy: incontri formativi presso il Comune per 27 ore complessive per il personale interno. I costi sostenuti sono in linea con le quote di mercato”. Per quanto riguarda i risultati Peracchini legge una lunga serie di dati, comprese le fasce anagrafiche, di genere di chi ogni giorni frequenta la pagina social ufficiale di palazzo civico: “Instagram era senza follower e oggi ne ha 729. Su Facebook siamo passati da poco più di 11mila fans a oltre 12mila e il trend dunque rimane positivo. Sono stati raggiunti anche 400 turisti. Infine Twitter dove avevano aggiunto una mini rassegna stampa coi quotidiani del giorno: vi basti sapere che quando lo abbiamo sospeso sono calate le interazioni e così abbiamo deciso di riprenderlo”.