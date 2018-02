"Tutti in piazza, il Colombaio non si tocca"

Il Pd presenta gli emendamenti anche per le ex scuole in predicato di alienazione e sceglie la protesta pubblica, chiedendo il coinvolgimento del quartiere: "Identità da rispettare". Eccezion fatta per M5S e Forcieri, le minoranze si uniscono.

La Spezia - In questi giorni il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato tra i molti un emendamento al bilancio di previsione in cui si chiede di stralciare dal documento la vendita del Parco del Colombaio, della scuola di via Firenze, dell’ex scuola di Fabiano e di quella di Campiglia. "Questo perché riteniamo che tutti questi beni di proprietà del Comune - attacca la segretaria 'dem' Federica Pecunia - abbiano un importanza strategica per la città e altrettanto crediamo che deciderne la vendita, senza alcuna discussione con la cittadinanza, sia il segno di una promessa disattesa dall’amministrazione anche sulla partecipazione tanto sbandierata in campagna elettorale e che nei mesi passati ha visto molti consiglieri dell’attuale maggioranza sulle barricate. Perché vendere a un privato il Parco che rappresenta per Pegazzano il cuore del quartiere, senza nemmeno aver fatto cenno a quale progetto si voglia destinare".



Continua Pecunia: "L’alienazione della ex scuola di Fabiano fa tramontare a quel quartiere il sogno di veder realizzato un progetto a cui avevano lavorato con passione ed energia molti cittadini nell’intento di trasformare quell’edificio in un centro di aggregazione di cui il quartiere di Fabiano ha davvero bisogno e che è costato due anni di lavoro con incontri, assemblee pubbliche tra comitati, cittadini e precedente amministrazione. I quartieri del ponente hanno bisogno di attenzione e di mantenere la loro identità. Per questo ci vediamo mercoledì 7 febbraio alle 16 davanti all’entrata del

Parco del Colombaio, per manifestare pacificamente il dissenso nostro e della cittadinanza". I gruppi consiliari LeAli a Spezia, gruppo PSI, Gruppo "Spezia bella, forte, unita" e Gruppo Spezia Bene Comune a ruota uniti nella protesta: "Sarà una manifestazione pubblica aperta alla cittadinanza tutta, alla gente dei quartieri, alle associazioni che si terrà davanti all'area giochi del parco".