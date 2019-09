"Toti vuole darci un ospedale privato, Spezia ribellati!"

La Spezia - "La Spezia da secoli ha un ospedale civico (era ubicato dove,oggi, c' e il Museo Lia). Nel lontano 1900, è sorto l'attuale Sant'Andrea. La Spezia ha sempre avuto un ospedale civico e, dopo, pubblico. Toti ci vuole dare un Ospedale privato. Bocciare la variante da parte della Regione, dopo che era stata già approvata dalla Provincia, significa, come tra le righe è pure stato detto, lavorare per un ospedale privato". E' quanto dichiarato dal coordinatore di Articolo 1 Mdp Moreno Veschi che in una nota prosegue: "Spezia ribellati. Bisogna dare una risposta forte da parte di tutta la città. I comitati (manifesto per la sanità locale) e tutti i sindacati, questa volta, data la gravità della situazione, devono dare, insieme alla cittadinanza tutta, una risposta unitaria, all'altezza dell’importantissima posta in gioco".