"Toti porta in dote a Salvini il suo 0.5 per cento e fa squadra con Adinolfi"

La Spezia - Intervento di Paolo Bufano, esponente Pd, ex segretario provinciale del Partito Popolare Italiano



Dunque il presidente Toti, che ha lasciato il vascello scricchiolante di Forza Italia suscitando il malumore dei 'lealisti' ma soprattutto quello del Cavaliere (che se l'è legata al dito), è andato a Guastalla a ricevere l'ennesima benedizione dall'uomo forte della Destra italiana, Matteo Salvini.

Ma non è andato a mani vuote. Ha portato in dote alla candidata leghista per l'Emilia il formidabile apporto di Cambiamo con Toti, la sua nuova personale formazione politica che sta mietendo consensi in tutto il Paese, giacché supera in alcuni sondaggi nazionali - sia pure di poco - nientemeno che lo 0,5 per cento.

Non solo. Per rendere ancora più scontato il risultato in favore della Destra in Emilia (e nel contempo per rafforzare da ogni lato il carattere solidale e tollerante della compagine che sbaragliera' Bonaccini) il partito di Toti presenterà in Emilia liste comuni con Il Popolo della Famiglia, il minipartito personale ultraconservatore lefebvriano fondato da un noto pokerista di professione, tale Mario Adinolfi, già candidato a Sindaco di Roma nel 2016 (O,6%), alle politiche del 2018 (0,67%) e al parlamento europeo (0,43%)...

"Unicuique suum" avrebbe detto il grande giurista romano Domizio Ulpiano.

"Fra colossi ci si intende" gli risponderebbero argutamente ad una voce Toti ed Adinolfi...



Paolo Bufano, esponente Pd, ex segretario provinciale del Partito Popolare Italiano