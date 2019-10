"Toti ossessionato da Paita, su Saliceti non indietreggiamo"

La Spezia - "Toti è la dimostrazione che il coraggio non è sempre una virtù. Ci vuole infatti molto più coraggio, infatti, nel leggere le scomposte e arroganti dichiarazioni del presidente della Regione, che in un post raccoglie tutte le bugie possibili pur di tentare di giustificare una scelta scellerata e incurante dei cittadini della nostra comunità di Santo Stefano Magra". Lo scrive in una nota Federica Pecunia consigliere comunale La Spezia Italia Viva che prosegue: "Toti ha da anni una ossessione che lo perseguita: la Paita! Ed e’ comprensibile la sua ossessione visto che era l’unica parlamentare presente e che ci ha messo la faccia. Ricordiamo a Toti che la crescita della raccolta differenziata nella nostra provincia è stata voluta e portata a livelli davvero efficaci il centro sinistra. Inoltre, che nel piano rifiuti regionale del 2015 erano previsti gli impianti, ma con certezza affermiamo che non c’era la localizzazione a Saliceti, area scelta solo successivamente dalla destra".

"Benché comprendiamo il nervosismo pre elettorale - prosegue Pecunia -., dettato dalle 3000 persone che in due giorni sono scese in piazza per denunciare il fallimento della sua giunta, questo non gli dovrebbe consentire di mentire e soprattutto dopo cinque anni di pensare di addossare ancora a chi governava prima di lui, responsabilità che si deve assumere insieme a chi con lui in questi anni ha mal governato la regione".

"Noi continueremo al fianco dei comitati, dei cittadini, degli amministratori a rivendicare il fatto e una equa distribuzione sul territorio regionale della lavorazione dei rifiuti - dice Pecunia -. E vogliamo essere chiari: da quando c’è lui non è stato fatto nulla, non solo a Spezia ma in tutta la Regione. L’ultimo atto di questa farsa è proprio quello del biodigestore di Saliceti: con chi avete discusso l’individuazione del sito? Perché non dite con chiarezza ai cittadini di santo stefano come stanno le cose e che siete passati sulla testa di tutti, decidendo tra voi che Spezia dovrebbe diventare il raccoglitore di rifiuti di tutta la Regione? Caro Toti non c’è niente di più disgustoso delle bugie, soprattutto quando a dirla è chi avrebbe il dovere istituzionale di dire la verità".