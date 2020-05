"Toti è più forte di cinque anni fa, ma nella sanità ha fallito"

La Spezia - Nonostante si sia ancora solamente in procinto di varcare la soglia di ingresso della Fase 2 dell'emergenza che più di ogni altra ha messo alla prova il Paese, la politica incombe. Nonostante le normative e le decisioni siano assunte a carattere straordinario da settimane e settimane, la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali è da tempo entrata nel vivo.

L'impressione è che ci si trovi in un momento topico. Il centrodestra ligure, forte delle sue sicurezze è pronto a raccogliere quanto seminato in cinque anni a favore della rielezione del presidente uscente Giovanni Toti. Il centrosinistra ha delineato i confini dell'alleanza sulla base dell'esperienza giallorossa in corso a Roma, ma ha registrato proprio negli ultimi giorni la potente scossa di assestamento dei malumori interni all'ala ortodossa del Movimento cinque stelle ligure, con la scissione messa in atto dalla ex capogruppo Alice Salvatore e dal collega Marco De Ferrari. Una mossa bollata come un favore a Toti da quel centrosinistra che è ancora alla ricerca di un leader e di un nome sul quale puntare.



Un quadro fluido e dai contorni sfocati, di cui abbiamo scelto di parlare con Lorenzo Forcieri, politico di lungo corso che ha ricoperto incarichi a quasi tutti i livelli della macchina statale, passando dal ruolo di sindaco a quello di sottosegretario, da quello di presidente dell'Autorità portuale spezzina e del Distretto ligure delle tecnologie marine sino a quello di consigliere comunale del capoluogo. Candidato a sindaco nel 2017 con il marchio dell'uomo concreto e con lo sguardo rivolto allo sviluppo delle opportunità del territorio, oggi partecipa all'agone anche come leader di Alleanza civica, movimento che si muove oltre i confini provinciali.



Con Alleanza civica Liguria come vi ponete in vista delle prossime elezioni regionali?

"In Alleanza civica confluiscono diversi movimenti civici, ma anche semplici cittadini della Liguria e delle regioni del Nord Ovest. È presente in tutta la Liguria e la sua caratteristica principale è il legame con il territorio, con i suoi problemi, le sue istanze, le sue potenzialità. Parole d’ordine sono: semplificazione, competenza, autonomia, ambiente".



Come valuta la possibile candidatura di Ferruccio Sansa per il centrosinistra? C'è da superare la diffidenza del Pd genovese...

"Nessuna pregiudiziale verso Sansa né verso Massardo, l’altro candidato in campo con cui ci siamo già incontrati. Per noi conta il progetto, l’idea di regione che si vuol proporre ai cittadini liguri. Poi si individua chi è in grado di rappresentare al meglio questo progetto e di realizzarlo. Sarebbe stato bello poter confrontare uomini e idee in primarie aperte, delegando così la scelta ai cittadini, ma i partiti sembrano aver paura del giudizio dei loro stessi elettori".



Un civico per cercare di sconfiggere un politico ormai esperto come Toti. Non si punta un po' troppo sull'idea del nuovo che avanza?

"Toti è oggi più forte di cinque anni fa. In questi anni è riuscito a comunicare molto di più e molto meglio di quanto in realtà sia riuscito a fare. Non è il demonio e la Regione ha fatto anche cose buone, ma ha fallito in quella che è la competenza più importante - la sanità - che impegna circa l’80% del suo bilancio. Per vincere serve una figura che abbia credibilità, esperienza, capacità di amministrare, che abbia dimostrato di saper fare. Questo è quello che più conta".



La necessità di sconfiggere il centrodestra riuscirà a far remare dalla stessa parte Forcieri, Orlando e Paita?

"Vede, penso che in politica le coalizioni costruite contro qualcuno o qualcosa non funzionino. Penso si debba fare l’alleanza più ampia possibile non contro Toti, ma per una nuova Liguria, per una Liguria migliore, più bella e più attraente, più ricca e con più lavoro stabile e qualificato, più solidale. È necessario mettere in campo un progetto in grado di convincere più cittadini liguri di quelli che saprà convincere il centrodestra. Se si sarà in grado di farlo non vedo difficoltà a procedere insieme. Non ho mai confuso l’aspetto personale con quello politico".



All'interno del perimetro della coalizione c'è anche il Movimento cinque stelle, che nei giorni scorsi ha rallentato l'azione del governo. Ritiene che l'alleanza sia stata una mossa giusta? In caso di vittoria sarà anche necessario andare tutti d'accordo...

"Mi pare che quel movimento stia vivendo una fase travagliata, che penso fosse inevitabile nel passaggio dalla protesta alla proposta e poi al governo. Guardo questo processo con attenzione e rispetto, consapevole che in quel movimento si sono incanalate molte istanze anche in contraddizione tra loro, ma anche una forte spinta al cambiamento molto presente nel Paese".



Come valuta la gestione dell'emergenza sanitaria da parte della Regione, di Alisa e di Asl 5?

"Mi sono già espresso, considero sbagliata in generale la politica sanitaria della Regione. In particolare per la nostra provincia si è confermata una politica di tagli e si è aggravato lo squilibrio di risorse finanziarie, umane, di posti letto e strutture nei confronti delle altre province liguri e non solo. La gestione dell’emergenza, soprattutto all’inizio, ha risentito di questa situazione e sono stati commessi molti errori, nonostante il grande sacrificio e l’abnegazione di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario. La decisione del presidente Toti di commissariare tutte le Asl per la gestione dell’emergenza è la dimostrazione più evidente che le cose “non andavano bene”. Però non condividiamo la scelta di concentrare tutto nelle mani di Alisa, che finora non ha certo dato prova di capacità ed efficienza sia nella gestione dell’emergenza Covid sia nella realizzazione dell’ospedale del Felettino. Rischiamo così di passare dalla padella alla brace".



Voci di corridoio imputano alla politica sarzanese di centrodestra la decisione di non realizzare al San Bartolomeo un ospedale Covid. Cosa pensa al riguardo?

"Non so che aria tiri nei corridoi del centrodestra sarzanese. So che l’emergenza Covid ha sancito l’importanza di avere due ospedali. Di questo dovremmo ricordarcene in futuro, in particolare nella fase di transizione durante la realizzazione del nuovo ospedale del Felettino. È tutta la politica sanitaria, non solo regionale, che andrà ripensata e riformata: dal ruolo del medico di famiglia, al rapporto tra strutture ospedaliere e territorio. Dobbiamo partire dal concetto di universalismo che deve rimanere il pilastro fondante del Servizio sanitario nazionale, dobbiamo invertire il processo di privatizzazione in atto, riconoscendo il ruolo centrale della sanità pubblica, immaginando la medicina di prossimità, la prevenzione continua, la ricerca, come basi essenziali di ogni tipo di riforma. Abbiamo elaborato un dettagliato programma in tal senso, che può essere consultato nella pagina Facebook del nostro movimento".



Il presidente Toti si è distinto come uno dei governatori più "aperturisti" (nell'accezione economica del termine), lei nel corso dell'ultima commissione ha invitato l'amministrazione a promuovere la prevenzione con messaggi che invitino alla cautela nel lento ritorno verso la normalità. Crede che la Liguria stia per correre un rischio troppo alto?

"Le rispondo con le parole del presidente della Campania, De Luca, con cui ho condiviso l’esperienza di governo e che stimo molto: 'non stiamo giocando a guardie e ladri!' Ogni cosa va fatta nel tempo e nei modi dovuti. Ora si è deciso di aprire, ma questo comporta una responsabilità ancora maggiore da parte di tutti, amministrazione e cittadini. Scelte o comportamenti sbagliati potrebbero compromettere, oltre la salute e persino la vita di molti cittadini, anche l’indispensabile ripresa economica. I dati liguri, peraltro non sono così rassicuranti".



La data delle elezioni è un altro motivo di attrito. Lei quando andrebbe al voto: a luglio o in autunno?

"Non ci sono le condizioni per votare ora. Se ne prenda atto e si continui a lavorare senza pensare alle elezioni ma al bene dei cittadini".



Cosa pensa della disponibilità a correre per la poltrona di sindaco della Spezia annunciata da Maurizio Mannoni?

"Valuto molto positivamente la disponibilità di ogni cittadino a lavorare per la propria comunità, accettando le sfide ed il duro lavoro di amministrare la cosa pubblica, sfidando le sirene dell’antipolitica, oggi così forti. Mannoni è senz’altro un buon nome. Una persona molto nota ed apprezzata e poi è un Lunigianese, gente solida e concreta, di cui Spezia e la Liguria hanno bisogno. Comunque, prima di tutto, conterà il programma".